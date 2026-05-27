Cena de gala de Maratón LA PRENSA honra a figuras históricas

San Pedro sula, Honduras.

La Maratón LA PRENSA vivió una de sus noches más especiales y emotivas. Como antesala a la histórica edición número 50, que se correrá el próximo 14 de junio, se realizó una elegante cena de gala para homenajear a las grandes figuras que marcaron la historia del evento más emblemático del atletismo hondureño. Fue una velada llena de recuerdos, emociones y reconocimiento para quienes con esfuerzo, disciplina y pasión ayudaron a construir el legado de una competencia que durante cinco décadas ha unido generaciones enteras.

Entre los homenajeados destacó Hung Pacheco, fundador de la Maratón LA PRENSA y pieza clave para que en 1976 se realizara la primera edición oficial. También fue reconocido Carlos “Randú” Rápalo, símbolo de perseverancia y amor por la carrera tras completar las 49 ediciones disputadas hasta la fecha. La historia dorada del atletismo hondureño también tiene nombres inolvidables como Gina Coello, máxima ganadora nacional con siete títulos, y Amado García, leyenda internacional y dueño del récord histórico masculino de la competencia.

La nueva generación tuvo su espacio con reconocimientos para Yessica Espinal, poseedora del récord femenino actual; Aldy González, quien devolvió a Honduras un triunfo femenino después de 19 años; y Gualberto Méndez, orgullo catracho por sus constantes podios en los últimos años. Uno de los homenajes más especiales fue para Shin Fujiyama, por representar los valores humanos y educativos que han acompañado el espíritu de la maratón a lo largo del tiempo. La gala también recordó el invaluable trabajo de Max Lemus, fotógrafo que capturó desde la primera edición las imágenes más icónicas de la competencia, y reconocerá a Santiago Fonseca como atleta de todos los tiempos. Además, se agradeció el respaldo histórico de patrocinadores como Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial-Total y Procarnes, aliados fundamentales para mantener viva una tradición deportiva que ya forma parte del corazón de Honduras. Está noche no solo fue una cena de gala...Ha sido una noche para revivir 50 años de gloria, sacrificio y recuerdos imborrables.​​​​

Un evento emblemático

La Maratón reúne cada año a miles de corredores y forma parte de las actividades tradicionales de la Feria Juniana, consolidándose como un evento que promueve el deporte y la convivencia. La competencia comenzó a correrse por primera vez en 1976 en el marco de la Feria Juniana de San Pedro Sula, siendo una carrera familiar que se corría únicamente en la populosa tercera avenida de esta ciudad.

En la edición pasada, más de 10,000 corredores colmaron la competencia, y este año se espera una cifra mayor, pues el “running” se ha convertido en una de las pasiones de familias enteras que esperan con ansias la carrera más emblemática del país.



Fecha