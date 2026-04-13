¡Aprovecha el precio especial de la edición 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade!

San Pedro Sula, Honduras.

Pero este 2026 no es cualquier año porque la carrera alcanza un hito histórico al celebrar 50 años de existencia. Medio siglo en el que miles de participantes han dejado huella, escribiendo una historia que hoy se honra con una competencia muy especial: la esperada “Edición de Oro”.

Estamos a 61 días de la tan ansiada Maratón La Prensa–Gatorade, el evento deportivo más esperado del año donde miles de corredores cumplen sus sueños y se alistan para competir en una de las pruebas más emblemáticas del país.

Por ello, es importante que conozcas las formas de inscripción, para que no te quedes fuera de esta histórica Maratón. Actualmente hay dos maneras para que puedas inscribirte: la primera es a través del sitio web oficial, donde el proceso es rápido y accesible, con un costo de 500 lempiras hasta este miércoles 15 de abril y de 550 desde el jueves 16 de este mes.

La segunda opción es de manera presencial visitando las agencias de Banpaís de todo el país, en donde los corredores pueden realizar su inscripción en forma directa. Al hacerlo mediante esta vía el precio varía un poco respecto al valor en línea: hasta este 15 de abril valdrá 450 lempiras y del 16 en delante costará 550.

Este año la carrera tendrá un importante propósito porque apoyará a la Fundación 1,000 Escuelas, una iniciativa impulsada por el influencer japonés Shin Fujiyama, quien trabaja en favor de la educación de Honduras.

La Maratón La Prensa nació en 1976 en el marco de la tradicional Feria Juniana. En su primera edición fue bautizada como Maratón de “Resistencia”, un nombre que reflejaba el espíritu de quienes participaron: 210 corredores que marcaron el inicio de una historia inolvidable.

Desde entonces, la competencia ha evolucionado constantemente hasta convertirse en un referente nacional e internacional que integra no solo el alto rendimiento deportivo, sino también un fuerte compromiso social. El certamen de este 2026 se llevará a cabo el domingo 14 de junio, cuando se espera que unos 15,000 participantes colmen de emoción las calles sampedranas.