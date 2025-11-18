Shin Fujiyama corre 100 km para inaugurar su escuela número 100

"Los niños y niñas de las Escuela Ramón Daniel Sarmiento ya no tendrán que recibir clases en un edificio prestado, ahora tendrán un lugar digno para estudiar y soñar. Este logro no solo es mío, es de todos los que han creído y apoyado este proyecto, como los patrocinadores, mi equipo de la fundación, al apoyo del alcalde Walner Castro y a todos ustedes que aportan su granito de arena con sus donaciones", escribió en su publicación de redes sociales, acompañado de esta imagen que muestra el antes y después de la obra.