Shin Fujiyama corre 100 km para inaugurar su escuela número 100

El influencer, creador de contenido y filántropo Shin Fujiyama ha logrado un nuevo objetivo, la construcción de su escuela número 100, que ya es una realidad.
Fujiyama rompió su propio récord de 60 km, luego de correr 100 km en un día, hasta llegar a la nueva escuela que inauguraría. El reto comenzó en la medianoche y se prolongó durante la mañana y tarde. Comenzó en Talanga y finalizó en Juticalpa, Olancho.
Cerca del kilómetro 90, el querido creador de contenido se desvaneció por el cansancio, pero logró reponerse y culminar la última etapa del recorrido, donde decenas de niños y padres de familia, así como docentes del centro educativo lo esperaban con algarabía.
El punto de llegada finalmente se dio cerca de las 4 de la tarde, donde después de una exigencia sobrehumana con dolores articulares y notorio cansancio Shin y su equipo llegaron a la meta, la nueva Escuela Ramón Daniel Sarmiento, en Juticalpa, departamento de Olancho.
Finalmente se dio por inaugurada la escuela número 100, la cual completa el 10 % de la meta que Shin tiene con su Fundación Mil Escuelas (One Thousand Schools) en Honduras.
"Los niños y niñas de las Escuela Ramón Daniel Sarmiento ya no tendrán que recibir clases en un edificio prestado, ahora tendrán un lugar digno para estudiar y soñar. Este logro no solo es mío, es de todos los que han creído y apoyado este proyecto, como los patrocinadores, mi equipo de la fundación, al apoyo del alcalde Walner Castro y a todos ustedes que aportan su granito de arena con sus donaciones", escribió en su publicación de redes sociales, acompañado de esta imagen que muestra el antes y después de la obra.
Shin contó que los estudiantes de la escuela estudiaban en un edificio alquilado, la alcaldía les donó un terreno, pero por falta de recursos de los padres era imposible tener su propia escuela, sin embargo, ahora cuentan con un centro educativo con tres aulas nuevas, el cual cuenta con todas las condiciones para recibir sus clases dignamente.
Fueron 20 años de lucha por parte de la Fundación One Thousand Schools, que liderados por el japonés con corazón hondureño lograron una meta que en sus inicios parecía imposible. Shin agradeció en repetidas ocasiones la ayuda de su equipo, patrocinadores y voluntarios que corrieron junto a él y donaron para completar este "sueño".
Por otra parte, a Fujiyama lo sorprendieron junto a sus padres, por medio de un mural hecho por el artista catracho Bayron Espino, en el que se ve al influencer con sus progenitores, en una pintura que sella un momento especial familiar.
En la pintura realizada en la escuela se puede leer el mensaje: "Escuela #100. Dedicado a las madres y padres que luchan por sus hijos.". Asimismo, se puede ver un balón de fútbol, que recuerda el sueño de Shin de ser futbolista profesional, mismo que no se completó porque tomó un rumbo diferente: cambiar la vida de miles de niños hondureños.
Y eso no fue todo, Shin Fujiyama tomó sus muletas y se fue hasta al escuela 101, en donde los niños de la Escuela Rosa Sosa de Lobo, ubicada también en Juticalpa, necesitaban aulas nuevas, ya que la población estudiantil creció tanto que se quedaron sin espacio suficiente para todos los alumnos, pero eso cambió gracias a la gestión de la fundación y voluntarios que aportaron con materiales.
De agosto a noviembre fue suficiente para que Fujiyama y su equipo completaran la misión de la escuela 101, que ya cuenta con las condiciones necesarias para que los niños de la zona reciban sus clases.