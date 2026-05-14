“Estos 50 años de la Maratón LA PRENSA- Gatorade son testimonio del amor por el deporte”

San Pedro Sula, Honduras.

La pasión y el compromiso de los corredores, al ser un evento familiar también es muy gratificante para nosotros ver a padres, hijos, abuelos, hermanos cruzar esa meta. Además, es un orgullo para Gatorade estar en un evento donde podemos proporcionar a los atletas una bebida diseñada no solo para hidratación, sino también para reponer electrolitos, que son cruciales durante el ejercicio intenso.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?

Gatorade ha estado presente en la media Maratón desde hace 24 años. Cada edición ha sido una oportunidad única para conectar con los corredores y apoyar su esfuerzo con nuestra bebida, ayudando a mejorar su rendimiento a través de la rehidratación y la reposición de electrolitos.

¿Cuántas ediciones ya junto a la Maratón y cómo cataloga la experiencia?

La edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva en San Pedro Sula. Para Melissa Villegas Paz, gerente de Marca de Gatorade , formar parte de esta histórica competencia representa orgullo, compromiso y una oportunidad de seguir apoyando a miles de corredores.

¿Qué representa formar parte de esta edición 50?

Participar en este evento masivo, especialmente en su edición 50, es un gran honor. Representa un hito en la historia de la Maratón y de Gatorade, que ha apoyado a los deportistas hondureños por generaciones, ayudándoles a alcanzar sus metas de rendimiento y salud.​​​​​​

La Maratón ha perdurado por medio siglo, ¿qué le dice eso?

Estos 50 años de la media Maratón son un testimonio del amor por el deporte en la comunidad y la dedicación de los organizadores y corredores. Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta tradición y contribuir siempre con productos que benefician e impulsan a los atletas.

¿Qué les hizo dar el “sí” a la Maratón?

Porque creemos en el poder del deporte y en la importancia de ofrecer apoyo a los corredores. Gatorade no solo representa hidratación, sino también un compromiso con el bienestar y el rendimiento de los mismos.

La competencia se llama Maratón La Prensa-Gatorade. ¿Qué significado tiene para ustedes que su marca vaya en el nombre de la carrera más grande del país?

Que nuestra marca esté en el nombre de la carrera más grande del país es un gran honor. Refleja nuestra reputación en la comunidad deportiva y nuestro compromiso con la salud de los corredores, que confía en nosotros para mantener su energía y rendimiento óptimos.

La Maratón reúne participantes de diversas partes del mundo, ¿qué opinión le merece eso?

La participación internacional en la media Maratón es emocionante y enriquece la experiencia para todos. Esto representa un intercambio cultural y un reconocimiento global del evento, lo que a su vez reafirma la importancia de una adecuada hidratación, la cual Gatorade está preparado para proporcionar.

Este año se esperan 15,000 corredores, ¿cómo se imagina ese domingo 14 de junio?

Pues imagino un ambiente lleno de energía, como lo hemos vivido en años anteriores. Espero ver a todos los corredores orgullosos y felices cruzando la meta y portando orgullosos su medalla.

Gatorade es sinónimo de hidratación, ¿qué les dice a los corredores en ese sentido?

Les diría que la hidratación es crucial para su éxito. Gatorade es una bebida diseñada para rehidratar y reponer electrolitos que se pierden cuando se hace una actividad física, ayudando a los corredores a mantenerse en su mejor forma durante toda la carrera. Sobre todo tomando en cuenta el clima con el que contamos en SPS.