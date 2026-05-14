Congreso hará público debate final de reformas penales para combatir la extorsión

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional anunció este jueves que el tercer y último debate de las reformas penales orientadas a combatir la extorsión y el crimen organizado se desarrollará en una sesión pública y abierta a la ciudadanía.

Con este anuncio, la junta directiva desestima la posibilidad de realizar una sesión a puertas cerradas, una opción que había sido planteada días atrás como una solicitud de los miembros de la comisión para proteger la seguridad de los diputados ante la delicadeza de los temas de seguridad nacional que se someterán a votación.​

La determinación de mantener la sesión abierta busca que el pueblo hondureño sea testigo directo de la discusión de una normativa que impactará profundamente en el combate a la criminalidad organizada.

Al permitir el acceso a los medios de comunicación y a la ciudadanía, el Legislativo apuesta por un proceso donde cada diputado asuma públicamente su postura frente a los cambios en el Código Penal y Procesal Penal, los cuales incluyen la tipificación de grupos terroristas y penas de cadena perpetua en casos de extorsión con resultado de muerte.​

"Por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el tercer debate de las reformas orientadas a combatir la extorsión se desarrollará a puertas abiertas, garantizando transparencia, participación y acceso del pueblo hondureño a una discusión de alto interés nacional", informó Marcos Paz, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad.

​Desde la Comisión de Seguridad se enfatizó que, aunque se comprende la preocupación por la integridad de los legisladores, la gravedad del flagelo de la extorsión exige que las decisiones del Estado se tomen con valentía y de cara a la sociedad.

El objetivo primordial es fortalecer las herramientas legales para proteger a los sectores más vulnerables, como transportistas y emprendedores, quienes han sido históricamente los más afectados por las estructuras criminales que estas reformas pretenden desarticular.

​"Estas reformas buscan fortalecer el combate contra uno de los delitos que más daño le hace a nuestras familias, emprendedores y transportistas; Honduras exige acciones firmes y decisiones valientes", recalcó el diputado Paz.

El diputado reveló que el último debate y aprobación de las reformas se realizará entre lunes y martes de la próxima semana.