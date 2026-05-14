Nasry Asfura reafirma respaldo a instalación de la Cicih

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , anunció este jueves 14 de mayo de 2026 nuevas acciones para fortalecer la lucha contra la corrupción , al reafirmar su respaldo a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) y destacar reformas internas impulsadas por su gobierno.

Asfura recordó que, antes de asumir la Presidencia, firmó junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) un compromiso público de 12 puntos que incluía el apoyo a la Cicih, postura que —aseguró— se mantiene vigente.

“El 4 de septiembre del año pasado, junto al CNA, firmamos un documento de 12 puntos donde estaba incluido el respaldo a la Cicih, y lo sigo sosteniendo”, afirmó el mandatario.

El gobernante explicó, sin embargo, que mientras avanzan los procesos internacionales para la eventual instalación de la comisión, el Ejecutivo ha comenzado a implementar medidas internas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

En ese sentido, destacó que en los primeros 103 días de gestión se han articulado acciones con el CNA, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo el traslado de las funciones de la Secretaría de Transparencia hacia la PGR para fortalecer la persecución de actos de corrupción.

Asimismo, el mandatario informó que el Gobierno ha duplicado el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como parte del fortalecimiento institucional de los entes fiscalizadores del Estado.

“La justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene mucho más trabajo y más respuestas a las necesidades del pueblo hondureño”, expresó.

Asfura agregó que se están registrando cambios dentro del sistema de justicia que comenzarán a evidenciarse en los próximos meses.

“Los hechos van a hablar en el tiempo. No son 100 días...”, concluyó el presidente.