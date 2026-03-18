Los 25 artículos que buscan reformar: así cambian los delitos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El documento no se limita a ajustes puntuales. Introduce cambios en la definición de delitos, sus sanciones y la forma en que serán investigados.

La propuesta de reformas al Código Penal y Procesal Penal modifica al menos 25 artículos clave. El planteamiento endurece penas, amplía delitos y redefine figuras como extorsión , terrorismo y asociación ilícita.

Entre los delitos que sufrirían modificaciones figuran asesinato (artículo 193), sicariato (193-A), secuestro (239), secuestro agravado (240), revelación de secretos (272), extorsión (373) y su nueva modalidad (373-A), así como asociación para delinquir (554) y todo el bloque de terrorismo (587 al 592), entre otros.

En los delitos contra la vida, el asesinato mantiene su base de 20 a 25 años, pero eleva la pena hasta 40 años si media pago o recompensa. Además, incorpora prisión perpetua cuando esté vinculado a estructuras criminales organizadas. También sanciona a quienes ordenen o colaboren en el crimen.

El sicariato amplía su alcance al incluir la muerte por encargo de una o más personas, con penas que van desde 30 años hasta prisión perpetua.

En los delitos contra la libertad, el secuestro aumenta su pena de 8–12 años a 12–15 años. El secuestro agravado sube de 12–15 años a 15–25 años e incorpora nuevas consecuencias legales.

Uno de los cambios más significativos se da en la extorsión. La pena pasa de 10–15 años a 25–30 años. Además, el delito se redefine para incluir conspiración, amenazas indirectas, uso de terceros y mecanismos electrónicos o financieros. También podrá investigarse sin denuncia de la víctima.

A esto se suma el nuevo artículo 373-A, que sanciona la omisión de reportar operaciones sospechosas por parte de instituciones vinculadas a sistemas electrónicos o financieros.

El catálogo de agravantes se amplía e incluye el uso de tecnología, participación desde cárceles, simulación de autoridad, uso de menores y afectación a personas vulnerables.

En paralelo, los atenuantes incorporan beneficios por colaboración con las autoridades, como la desarticulación de estructuras criminales o la entrega de bienes ilícitos.

Otro cambio relevante es el aumento en la penalización de actos preparatorios en extorsión, que pasa de 1–3 años a 6–10 años de prisión.