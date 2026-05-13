Aprueban ascensos de siete coroneles; Congreso deja a dos fuera de la lista

LA PRENSA Premium reveló que cuatro oficiales quedarían fuera de la lista, entre ellos dos coroneles, a quienes se les señala de haber participado en las acciones para atentar contra la democracia en las elecciones de 2025

Aprueban ascensos de siete coroneles; Congreso deja a dos fuera de la lista

El Congreso Nacional rechazó el ascenso de dos coroneles tras investigaciones. LA PRENSA Premium reveló que esta semana se aprobarían los ascensos de algunos militares cercanos a Roosevelt Hernández.

 Foto: Marvin Salgado
  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 18:54 /
  • Redacción
Tegucigalpa, Honduras

El ascenso de siete coroneles fue aprobado este miércoles por el Congreso Nacional de Honduras; sin embargo, los diputados dejaron a otros dos fuera de la lista, justo como adelantó LA PRENSA Premium.

Los coroneles ascendidos a generales de brigada fueron José Rodimiro Murillo Aguilar, Otto Fabricio Mejía Hércules, Marco Alexander Lanza Ávila, Walter Danilo Hernández Carvajal, Luis Alonzo Rosales Cardoza, Miguel Maldonado Castro, así como Othoniel Gross Castillo.

También ascendieron al general de brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, a general de división. Las Fuerzas Armadas ya tienen lista la ceremonia de cambio de rango para este jueves 14 de mayo.

LA PRENSA Premium denunció que el Congreso premiaría esta semana con ascenso a varios oficiales, pese a ser protagonistas de actos que atentaron contra la democracia hondureña y ataques sistemáticos a la prensa nacional.

También adelantó que serían cuatro oficiales los que quedarían fuera de la lista, dos capitanes y dos coroneles.

Uno de los coroneles era Erwin Roberto Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, a quien el Ministerio Público investiga por atentar contra la libertad de expresión al calificar en una publicación del periódico digital militar como “sicarios de la información” a periodistas.

En la publicación del pasado 11 de mayo, este equipo confirmó que Lara Franco y otros tres oficiales no serían ascendidos por su participación en los hechos de las elecciones primarias y generales del 2025, así como por tener cuentas pendientes con la justicia, luego de una investigación en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Incluso, LA PRENSA Premium reveló que en la Comisión de Defensa y Soberanía, integrada por 17 diputados, hubo cierta oposición al ascenso de Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayo Conjunto (EMC), al grado de general de división, así como contra Othoniel Gross Castillo al rango de general de brigada, pero al final se les aprobó.

Este grupo es conocido como los "illuminati" (los iluminados), porque “son una facción de la 29 promoción, que liderados por Ramiro Muñoz Bonilla y Roosevelt Hernández —de la 29 y 27 promoción, respectivamente— desde el 2021 trabajaron conjuntamente con un delincuente que estaba preso y con un asesor presidencial amnistiado para configurar una nueva línea dentro de las Fuerzas Armadas que respondieran a los intereses de Libre”, respondió un alto oficial consultado sobre el por qué de ese nombre.

El grupo, integrado por Valerio Ardón, de la 29 promoción; Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Erwin Roberto Lara Franco, Othoniel Gross Castillo, Fabricio Mejía Hércules, José Roberto Navarro Tábora, es estrechamente vinculado a Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, señalado de atentar contra la democracia en las elecciones de 2025.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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