Presidenta Castro juramenta a nuevos comisionados de la interventora penitenciaria

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, juramentó a los nuevos miembros que integrarán la comisión interventora del sistema penitenciario nacional.
La Secretaría de Prensa informó que Othoniel Gross Castillo asumirá como comisionado presidente. En tanto, Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas fueron designados como comisionados adjuntos.
Las nuevas autoridades que asumirán la conducción del sistema penitenciario hondureño tendrán como principal desafío dar continuidad al proceso de control, depuración y reforma estructural del Instituto Nacional Penitenciario (INP.
El relevo en la Comisión Interventora se produce tras la salida del general Ramiro Muñoz, quien confirmó el 15 de julio de 2025 su separación del cargo, luego de una solicitud expresa del Poder Ejecutivo.
Muñoz fue designado en junio de 2023, como respuesta directa a la masacre ocurrida en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, donde 46 privadas de libertad murieron durante un ataque atribuido a estructuras criminales rivales.