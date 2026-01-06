Presidenta Castro juramenta a nuevos comisionados de la interventora penitenciaria

Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, juramentó a los nuevos miembros que integrarán la comisión interventora del sistema penitenciario nacional.

La Secretaría de Prensa informó que Othoniel Gross Castillo asumirá como comisionado presidente. En tanto, Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas fueron designados como comisionados adjuntos.