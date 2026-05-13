Congreso aprueba ascensos de 152 militares pese a denuncias en expedientes

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó los ascensos de 152 oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, pese a que durante la revisión de expedientes se reportaron denuncias y procesos administrativos contra algunos de los militares incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo. La decisión fue adoptada luego de que el pleno legislativo avalara el dictamen favorable emitido por la Comisión de Defensa y Soberanía, que revisó la documentación remitida por la Secretaría de Defensa Nacional.

Los ascensos autorizados abarcan distintos rangos de la estructura castrense, desde capitán hasta general de división, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República y la normativa militar. Entre las promociones de mayor rango destaca la de Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe de las Fuerzas Armadas, quien fue ascendido de general de brigada a general de división.

También fueron aprobados los ascensos al grado de general de brigada para José Rodimiro Murillo Aguilar, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules, Marco Alexander Lanza Ávila, Walter Danilo Hernández Carvajal, Luis Alonzo Rosales Cardoza y Miguel Maldonado Castro, todos coroneles. Además, el Congreso dio luz verde a ascensos al grado de coronel para tenientes coroneles de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Ejército. Previo a la votación, la Comisión de Defensa solicitó informes al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de verificar los antecedentes de los oficiales propuestos. De acuerdo con el dictamen legislativo, el Ministerio Público reportó 45 casos relacionados con denuncias o procesos. La comisión indicó que estos correspondían a cierres administrativos y sobreseimientos.