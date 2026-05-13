El agua se agota en La Lima: anuncian racionamientos desde este jueves

San Pedro Sula, Honduras

Por primera vez, el municipio de La Lima, Cortés, aplicará un racionamiento de agua potable debido a la disminución del manto acuífero, el impacto de las altas temperaturas y los problemas en el sistema de bombeo que abastece a la población. La medida fue anunciada por el alcalde José Santiago Motiño, quien advirtió que el municipio atraviesa una situación difícil y que la administración local está obligada a actuar antes de que el problema derive en una crisis mayor.

“Limeños de corazón... El agua no avisa cuando se va. Simplemente un día deja de llegar”, expresó el jefe edlicio al comunicar la decisión. Motiño señaló que, mientras algunos pobladores aún creen que la situación es temporal, la realidad “ya empezó a golpear los pozos, las bombas y las reservas” del municipio. “Cuando la naturaleza reduce lo que da, la obligación de una administración responsable no es adornar la verdad, es actuar antes del colapso”, manifestó.

Horarios de los racionamientis

A partir de este jueves 14 de mayo, el servicio de agua potable será racionalizado en distintos sectores de La Lima. El suministro estará disponible en dos horarios: de 4:00 de la mañana a 9:00 de la mañana y de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, según el aviso compartido por la Municipalidad de La Lima y Aguas de La Lima. El alcalde insistió en que la decisión no debe verse como una sanción contra la población, sino como una medida necesaria ante el deterioro de las fuentes de abastecimiento. “No es castigo. Es supervivencia organizada. Hoy el agua tiene horario. Y quien no entienda la gravedad de eso, todavía no comprende el tiempo que estamos viviendo”, afirmó. Motiño pidió a los limeños actuar con conciencia, disciplina y responsabilidad colectiva durante el período de racionamiento. “La Lima necesita conciencia, disciplina y responsabilidad colectiva. Porque el recurso más valioso de un pueblo no se defiende con discursos, se defiende con acciones”, agregó.

Delmys Cardona, coordinador del Comité de Emergencia Municipal (Codem), confirmó a LA PRENSA que el aviso es real y que se trata de una medida preventiva para evitar consecuencias mayores conforme avance el verano. “Estamos teniendo problemas con el manto acuífero por las temperaturas profundizadas. Las bombas están teniendo problemas, ya se quemaron dos bombas, y entonces va a ser un proyecto de racionamiento mientras pasa esta situación del verano”, explicó Cardona. El funcionario confirmó que es la primera vez que La Lima aplica un racionamiento de agua por estas condiciones. Recordó que en veranos anteriores, cuando otros municipios cercanos enfrentaron emergencias hídricas, La Lima no había llegado a este extremo. “No, primera vez. La vez pasada que Villanueva se declaró en emergencia hídrica, nosotros no tuvimos problema, pero ahorita sí. Ahorita se está poniendo fea la cosa”, afirmó. Cardona detalló que La Lima depende completamente del agua subterránea, ya que no cuenta con una represa ni con sistemas de abastecimiento por gravedad. El suministro se realiza mediante pozos y bombeo, lo que también genera altos costos de energía y mayor presión sobre el sistema. “Nosotros dependemos del 100% del agua subterránea. Eso genera bastante gasto, energía, porque todo es por bombeo”, señaló.

La situación se agrava porque las lluvias aisladas no son suficientes para recuperar el acuífero. Según Cardona, el nivel freático mejora cuando los ríos crecen y mantienen humedad suficiente en el subsuelo, pero actualmente la disminución de caudales y las altas temperaturas han reducido esa capacidad de recarga. Aunque no precisó el número total de pozos activos, indicó que el problema afecta el manto acuífero en todo el territorio limeño. El municipio cuenta con unas 68 colonias y una población que, según estimaciones locales, supera los 100,000 habitantes.