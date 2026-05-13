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Envían a “El Pozo” a presuntos pandilleros de la 18 capturados en Puerto Cortés

Los presuntos pandilleros alias “El Payaso” y “Hommie”, son señalados como cabecillas de sector de la Pandilla 18 desde hace al menos 14 años

Envían a “El Pozo” a presuntos pandilleros de la 18 capturados en Puerto Cortés
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El juzgado en materia de criminalidad organizada dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra dos supuestos cabecillas de la Pandilla 18, capturados en un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) en Puerto Cortés, zona norte de Honduras.
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La resolución judicial incluye el traslado inmediato de los imputados al centro penal de máxima seguridad conocido como “El Pozo”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, donde continuarán su proceso por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de uso prohibido.
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La audiencia inicial se desarrolló en los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, donde el juez valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó que ambos acusados enfrenten el proceso bajo la medida más gravosa.
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De acuerdo con el informe policial, las detenciones se efectuaron el pasado 7 de mayo durante un allanamiento de morada en la aldea Sapadril, en Puerto Cortés.
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En el operativo, equipos especializados de la DIPAMPCO lograron la captura de un hombre identificado con los alias “El Payaso” y “Hommie”, señalado como cabecilla de sector de la Pandilla 18 desde hace al menos 14 años.
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Según las autoridades, el sospechoso había sido detenido en reiteradas ocasiones desde 2012 por el delito de extorsión y, además, tenía una orden de captura pendiente emitida en noviembre de 2025 por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán por tráfico de drogas y tenencia y porte ilegal de armas de fuego.
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En la misma acción fue arrestada una mujer conocida con el alias “La Bella”, pareja sentimental del presunto cabecilla, quien también registra antecedentes por diversos delitos.
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Durante la inspección en la vivienda, los agentes policiales decomisaron un fusil AR-15, supuesta droga lista para su distribución, apuntes contables relacionados con la venta de estupefacientes y un teléfono celular, elementos que fueron presentados como evidencia ante el juzgado.
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Tras analizar los indicios y considerar la gravedad de los delitos imputados, el juez ordenó que ambos acusados sean recluidos en el centro penal de Ilama, Santa Bárbara, de máxima seguridad.
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La Dipampco reiteró que este tipo de operativos forman parte de las acciones orientadas a desarticular mandos intermedios y superiores de estructuras criminales que operan en el Valle de Sula.
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