Prorrogan entrega de nómina final al CNE y TJE y ordenan reformas electorales

Tegucigalpa, Honduras

Tras 23 días de un intenso proceso de selección que incluyó filtros técnicos, audiencias públicas y la evaluación de más de 100 perfiles, la Comisión Especial de Selección solicitó este miércoles una prórroga más definitiva para entregar la nómina de los 24 candidatos finales (12 para cada institución).

Ante esa solicitud de ampliación del plazo, la presidencia del Congreso Nacional condicionó la elección a la presentación inmediata de reformas legales que impidan y castiguen con la destitución a cualquier consejero que intente paralizar el sistema en el futuro.

​La decisión, plasmada en la Resolución número 05-2026, extiende el plazo hasta el lunes 25 de mayo.

Esta medida busca garantizar que la selección de los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sea estrictamente meritocrática y no una decisión precipitada.

El proceso, que comenzó con un centenar de autopostulantes, ha logrado decantarse hasta los actuales 24 finalistas tras un riguroso análisis curricular y la evacuación de tachas y denuncias.

​Más allá de los nombres, el enfoque del Poder Legislativo ha virado hacia la estructura operativa de los entes electorales.

Existe una preocupación latente por los eventos ocurridos en procesos anteriores de 2025, donde la inasistencia deliberada de magistrados bloqueó la toma de decisiones críticas.

Ante esto, el Congreso Nacional ha encomendado a la Comisión Especial de Selección la tarea paralela de redactar reformas que obliguen a los suplentes a integrarse de inmediato ante la falta de un propietario y que tipifiquen la inasistencia por "capricho político" como una causa de destitución automática.​

"No podemos permitir que en el próximo proceso electoral estemos hablando de sustituir consejeros y no estemos corrigiendo los errores del pasado; el consejero que se va a elegir debe saber que tiene la obligación de acudir a todos los plenos y no porque el dueño de su partido le diga que no asista para boicotear el proceso", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​Para la directiva, el debate no debe centrarse únicamente en la afiliación partidaria de los candidatos, sino en la creación de "candados" legales que den certeza a los ciudadanos de que ningún partido, sea Libertad y Refundación (Libre), Nacional o Liberal, podrá secuestrar la voluntad popular mediante el ausentismo en los órganos colegiados.

Zambrano aclaró que, aunque la nómina se presente el 25 de mayo, la elección solo procederá cuando existan consensos políticos y las reformas de blindaje estén listas.

​"Es la última prórroga para la presentación de los autopostulantes mejor evaluados; después le tocará al Congreso ir al diálogo entre las fuerzas políticas para consensuar, pero no es una camisa de fuerza que el 25 de mayo se deba elegir, primero hagamos las reformas y los consensos para lograr los 86 votos", detalló el titular del Legislativo.