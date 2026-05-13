Prorrogan entrega de nómina final al CNE y TJE y ordenan reformas electorales

Tras 23 días de un intenso proceso de selección que incluyó filtros técnicos, audiencias públicas y la evaluación de más de 100 perfiles, la Comisión Especial de Selección solicitó este miércoles una prórroga más definitiva para entregar la nómina de los 24 candidatos finales (12 para cada institución).
Ante esa solicitud de ampliación del plazo, la presidencia del Congreso Nacional condicionó la elección a la presentación inmediata de reformas legales que impidan y castiguen con la destitución a cualquier consejero que intente paralizar el sistema en el futuro.
La decisión, plasmada en la Resolución número 05-2026, extiende el plazo hasta el lunes 25 de mayo.
Esta medida busca garantizar que la selección de los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sea estrictamente meritocrática y no una decisión precipitada.
El proceso, que comenzó con un centenar de autopostulantes, ha logrado decantarse hasta los actuales 24 finalistas tras un riguroso análisis curricular y la evacuación de tachas y denuncias.
Más allá de los nombres, el enfoque del Poder Legislativo ha virado hacia la estructura operativa de los entes electorales.
Existe una preocupación latente por los eventos ocurridos en procesos anteriores de 2025, donde la inasistencia deliberada de magistrados bloqueó la toma de decisiones críticas.
Ante esto, el Congreso Nacional ha encomendado a la Comisión Especial de Selección la tarea paralela de redactar reformas que obliguen a los suplentes a integrarse de inmediato ante la falta de un propietario y que tipifiquen la inasistencia por "capricho político" como una causa de destitución automática.
"No podemos permitir que en el próximo proceso electoral estemos hablando de sustituir consejeros y no estemos corrigiendo los errores del pasado; el consejero que se va a elegir debe saber que tiene la obligación de acudir a todos los plenos y no porque el dueño de su partido le diga que no asista para boicotear el proceso", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Para la directiva, el debate no debe centrarse únicamente en la afiliación partidaria de los candidatos, sino en la creación de "candados" legales que den certeza a los ciudadanos de que ningún partido, sea Libertad y Refundación (Libre), Nacional o Liberal, podrá secuestrar la voluntad popular mediante el ausentismo en los órganos colegiados.
Zambrano aclaró que, aunque la nómina se presente el 25 de mayo, la elección solo procederá cuando existan consensos políticos y las reformas de blindaje estén listas.
"Es la última prórroga para la presentación de los autopostulantes mejor evaluados; después le tocará al Congreso ir al diálogo entre las fuerzas políticas para consensuar, pero no es una camisa de fuerza que el 25 de mayo se deba elegir, primero hagamos las reformas y los consensos para lograr los 86 votos", detalló el titular del Legislativo.
Reglas claras
Desde la Comisión Especial de Selección, el ambiente es de total coincidencia con la necesidad de reformar la normativa vigente.
Los diputados, que representan a las cinco bancadas del Congreso, consideran que entregar el listado de candidatos sin actualizar las reglas de funcionamiento del CNE sería un ejercicio incompleto que dejaría la puerta abierta a nuevas crisis institucionales.
"De nada sirve ir a un torneo electoral cambiando los árbitros pero dejando las mismas reglas; no es posible que un consejero no quiera ir por capricho u orden durante dos meses a sesión y modifique el cronograma electoral sin tener ninguna consecuencia inmediata", sostuvo Antonio Rivera Callejas, diputado y presidente de la Comisión Especial de Selección.
Rivera calificó el trabajo de los últimos días como "agotador pero fructífero", destacando que la ampliación permitirá poner la "cerecita al pastel" al entregar, de manera conjunta, la nómina de los mejores evaluados y las propuestas de reforma para que el país no vuelva a enfrentar el retraso de los programas electorales por falta de quórum.
Por lo que en estos 11 días la comisión especial deberá seleccionar la nómina final, de la que tienen todos los miembros de manera personal, y de forma paralela trabajar un paquete de reformas electorales, para ser presentadas de forma conjunta.
Por su parte, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha mostrado una apertura cautelosa ante la prórroga y las reformas.
Aunque inicialmente se opusieron a cambios que pudieran percibirse como una estrategia para mantener el control de los organismos, ahora condicionan su respaldo a que las reformas y la elección de los nuevos funcionarios se realicen de manera simultánea, evitando así cualquier "trampa" legislativa que postergue indefinidamente los nombramientos.
"Estamos de acuerdo con las reformas siempre y cuando sean de manera simultánea con la elección; no íbamos a caer en la trampa de reformas que solo buscaran evitar la elección, pero si es para recuperar la confianza institucional, vamos a poner de nuestra parte", expresó Germán Altamirano, diputado de Libre y aspirante al proceso.
El parlamentario confirmó que los diálogos entre las tres fuerzas políticas mayoritarias se intensificarán a partir del próximo lunes para destrabar los consensos internos que, hasta ahora, han impedido la presentación de la lista final.
Existe la expectativa de que, tras esta última prórroga, el Congreso Nacional finalmente pueda dotar al sistema electoral de autoridades legítimas y un marco legal que garantice que las elecciones de 2029 se desarrollen sin las sombras del boicot y la anarquía.