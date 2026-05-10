Congreso define nómina de aspirantes para el CNE y el TJE

Tegucigalpa, Honduras

La comisión especial del Congreso Nacional encargada de la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se reunirá este martes para elaborar la nómina de 18 candidatos que será remitida a la junta directiva del Legislativo. La lista saldrá de los 54 aspirantes que superaron la etapa de depuración y participaron en las audiencias públicas realizadas durante las últimas semanas, como parte del proceso iniciado con la convocatoria del pasado 21 de abril.

“Esta semana nos estaremos reuniendo nuevamente para construir la lista que enviaremos a la junta directiva para la elección de los seis ciudadanos que asumirán estos importantes espacios”, informó Lissi Matute, integrante de la comisión. Matute explicó que, una vez concluida la fase de audiencias públicas, corresponderá al pleno de diputados seleccionar a las nuevas autoridades electorales.

Vacantes

En el CNE existen actualmente dos vacantes. Una corresponde al cargo que ocupaba el exconsejero Marlon Ochoa, quien fue destituido mediante juicio político. La segunda plaza quedó disponible tras la renuncia de la exconsejera suplente Karen Rodríguez, presentada mientras se desarrollaba el proceso de juicio político en el hemiciclo. Por su parte, el TJE mantiene cuatro vacantes. Una de ellas surgió tras el fallecimiento de la exmagistrada Mirian Barahona durante el ejercicio de sus funciones. Las otras tres plazas corresponden a la destitución de Mario Morazán, magistrado propietario, así como de los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.