Amplían plazo para la entrega de listado final de aspirantes al CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

La medida busca garantizar que la Comisión Especial de Selección cuente con el tiempo necesario para realizar un análisis exhaustivo, meritocrático y transparente antes de definir a los candidatos que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El pleno del Congreso Nacional aprobó este martes 5 de mayo la Resolución número 004-2026, mediante la cual se prorroga por última vez el plazo para la entrega del listado final de los 18 autopostulantes a cargos vacantes en los órganos electorales.

​La resolución establece que el nuevo límite para la presentación de la nómina será el próximo miércoles 13 de mayo.

Con esta extensión, el Poder Legislativo pretende blindar el proceso de cualquier cuestionamiento, asegurando que la elección de los nuevos funcionarios se realice bajo los más altos estándares de rigor técnico.

La decisión fue tomada tras considerar la complejidad de evaluar los perfiles y la importancia de estas instituciones para la estabilidad democrática del país.

​"Pedimos esta prórroga porque queremos analizar bien las hojas de vida, las audiencias públicas y todo lo relativo a esta convención trascendental que haremos la próxima semana", explicó el diputado Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial.

​El parlamentario detalló que el plazo original vencía este sábado 9 de mayo, por lo que la ampliación representa apenas cuatro días adicionales.

Rivera Callejas enfatizó que, en términos de operatividad legislativa, solo se está solicitando un día hábil extra (el martes), dado que el Congreso no sesiona durante los fines de semana ni el lunes.

Esta solicitud fue presentada formalmente a través de la secretaría tras una sesión interna de la comisión de selección.

​La Comisión Especial, que tiene un carácter multipartidario, se encuentra actualmente procesando la información recabada durante las audiencias públicas y las pruebas de confianza.

El objetivo es reducir el grupo de aspirantes a una lista final de 18 ciudadanos que será entregada a la secretaría del Congreso para que se realicen las propuestas de ley ante el pleno.

​"Solicitamos que se apruebe esta resolución para el miércoles 13 de mayo y así entregar ese listado ya reducido a secretaría para que se hagan las propuestas del caso", puntualizó Rivera Callejas al cierre de su intervención.