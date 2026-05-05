Congreso Nacional se integra a pacto regional para reforzar lucha contra el hambre

Tegucigalpa, Honduras

Con la firma del Pacto “Alimentación Primero”, el Congreso Nacional de Honduras formalizó su incorporación a una agenda regional orientada a impulsar acciones legislativas y políticas públicas enfocadas en la seguridad alimentaria y la reducción del hambre en el país.

El acto fue encabezado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien destacó que este compromiso coloca a Honduras dentro de un esfuerzo conjunto de parlamentos de América Latina y el Caribe que buscan fortalecer la respuesta institucional frente a la inseguridad alimentaria.

La iniciativa es promovida por la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que impulsa estrategias regionales para combatir la malnutrición y mejorar el acceso a los alimentos.

Con la adhesión al pacto, el Poder Legislativo asume el compromiso de promover reformas y nuevas leyes orientadas a garantizar el derecho a la alimentación, así como fortalecer la supervisión del uso de recursos públicos destinados a programas sociales y productivos.

El presidente del Congreso Nacional subrayó que la firma del acuerdo no se limita a un acto simbólico, sino que implica la incorporación del tema alimentario como una prioridad dentro de la agenda legislativa de los próximos años.

Zambrano advirtió además sobre la situación social del país al señalar que millones de hondureños enfrentan condiciones de vulnerabilidad alimentaria, lo que refuerza la necesidad de acciones concretas desde el Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, que impulsa propuestas orientadas al fortalecimiento del sector agrícola, el apoyo a productores y la ejecución de programas de asistencia alimentaria.

El representante regional de la FAO, René Orellana Halkyer, afirmó que el pacto representa un avance en el compromiso de los parlamentos con la lucha contra el hambre, especialmente desde la formulación de leyes que fortalezcan los sistemas agroalimentarios.

Agregó que, pese a los esfuerzos regionales, millones de personas aún enfrentan inseguridad alimentaria, lo que exige mayor inversión pública y políticas sostenibles para el sector.

Orellana también advirtió sobre la vulnerabilidad de Honduras ante los efectos del cambio climático, los cuales impactan directamente en la producción de alimentos y la estabilidad de los sistemas agrícolas.

Por su parte, la diputada Alejandra Burgos destacó que la lucha contra el hambre debe asumirse como una prioridad de justicia social, y no únicamente como un tema técnico o de asistencia.

En el evento participaron además representantes diplomáticos y organismos internacionales, quienes respaldaron la iniciativa como parte de los esfuerzos de cooperación regional para avanzar en la seguridad alimentaria.