Tensión en Real Madrid: Confirma encontronazo con compañero y emite comunicado

El Real Madrid vive momentos de tensión. Desde lo interno, la plantilla también atraviesa duros momentos y ahora uno de los protagonistas ha confirmado una bofetada por parte de figura.
A tempranas horas de este martes, la institución blanca fue centro de los reflectores, luego de que se revelara que el defensor alemán Antonio Rüdiger protagonizó una bronca con otro compañero.
Según informaron los medios españoles, el alemán le propinó una cachetada a Álvaro Carreras.
El periodista Miguel Serrano, en el programa 'Radioestadio Noche' de la cadena Onda Cero, adelantó que el episodio tuvo lugar entre el partido ante el Alavés y el del Betis.
La discusión habría comenzado durante un entrenamiento y, finalmente terminaría con la bofetada del alemán. En la misma línea resaltan que no pasó a más.
"Habían tenido algún pique porque Rüdiger entiende el fútbol de una manera distinta", expuso el comunicador.
Ahora, luego de todo el eco que generó la noticia, Álvaro Carreras salió a dar su postura y lanzó un contundente comunicado.
Primero, afirmó que "en los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden con la realidad".
"Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo", agregó.
Cabe recordar que el jugador ha perdido protagonismo tras su lesión: "Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa".
Asimismo, aunque no dio el nombre fue claro sobre lo ocurrido con su compañero y confirmó lo que pasó.
"Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena", explicó.
El desencuentro entre ambos jugadores habría derivado en un bofetón propinado por el defensa alemán.
Este episodio se suma a los incidentes que han rodeado a la institución blanca en los últimos días, en los que también se señala la relación interna que hay en el club.
Real Madrid cerrará la temporada sin ningún título en su vitrina. Se espera que en la siguiente temporada hayan cambios en su plantilla.