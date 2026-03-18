Declarar “terroristas” a maras y pandillas requiere más investigación, según expertos

Tegucigalpa, Honduras

El proceso para declarar como “terroristas” a las maras y pandillas en Honduras no depende únicamente de voluntad política, sino de un complejo proceso jurídico orientado a actualizar leyes con más de 25 años de rezago en el país. Expertos en derecho penal advierten que el éxito de estas reformas no radica solo en endurecer las penas, sino en fortalecer la investigación criminal, clave para debilitar de forma efectiva a las estructuras delictivas.

El eje central de la propuesta es elevar la categoría de estos grupos, pasando del delito de asociación ilícita a la figura de asociación terrorista, contemplada en el artículo 587 del Código Penal vigente. “El único concepto de maras y pandillas está en la Ley de Convivencia Ciudadana del año 2000. No existe otra definición en la normativa actual”, explicó el abogado penalista Hermes Ramírez, quien considera que la reforma busca fortalecer la política criminal del Estado desde la etapa de investigación policial. Uno de los cambios más relevantes apunta a castigar la “infidencia” dentro del entorno cercano de las víctimas. La iniciativa pretende sancionar a quienes revelan información patrimonial o familiar que luego es utilizada para el cobro de extorsiones, un vacío legal que ha favorecido la impunidad de colaboradores del crimen organizado. “La reforma al artículo 272 sobre revelación de secretos es clave, porque mucha información sensible termina en manos de estructuras criminales”, detalló Ramírez. Según el experto, la legislación actual es demasiado amplia y no permite delimitar con precisión la participación de estos informantes.

Endurecimiento de penas