DPI investiga crimen de dos primos vendedores de lácteos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras​​​​​

El día del ataque, ocurrido el pasado 5 de mayo en la 10 calle y 20 avenida, perdió la vida Anaín Josué Fernández Perdomo (de 24 años). Sin embargo, la noche del martes, familiares de Brayan Fernández, de 20 años, confirmaron que murió en un centro asistencial privado tras resultar herido durante el hecho.

La Policía informó ayer que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja para dar con el paradero de los responsables del asalto ocurrido en la colonia Centroamericana de esta ciudad, que dejó como saldo a dos vendedores de lácteos muertos.

La tragedia, que enluta a las familias de las víctimas, quienes eran primos, ocurrió alrededor de las 11:40 am, cuando acababan de llegar a una pulpería para abastecerla de productos lácteos.

Según el informe policial, dos hombres a bordo de una motocicleta les salieron al paso cuando descendían de su vehículo pick-up, en el que distribuían los productos, y les dispararon tras oponerse al supuesto asalto.

Agentes policiales que investigan el caso informaron que manejan el robo como principal móvil del crimen y que continúan con las labores para identificar y capturar a los responsables. Hasta ayer, las autoridades no reportaban pistas sobre la identidad ni el paradero de los victimarios.