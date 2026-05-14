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Mundial Mundial 2026: confirman show de medio tiempo y los artistas que cantarán

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en Nueva York, contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 11:37 -
  • Agencia EFE
Mundial Mundial 2026: confirman show de medio tiempo y los artistas que cantarán

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.

La canción del Mundial, 'Dai Dai', publicada la semana pasada, es obra de Shakira; la colombiana también fue autora del 'Waka Waka', himno de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.

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Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems actuaron en un 'halftime show' en la final que enfrentó al PSG y al Chelsea en el mismo escenario que acogerá la final del Mundial.

Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.

La semana pasada, la FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, o Katy Perry y Anitta en Estados Unidos. EFE

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