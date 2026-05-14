Víctimas del caso Yosari Valle: ¿Quiénes fueron Germán, Óscar y Fernanda?

San Pedro Sula, Honduras

La reciente captura de Yosari Yasmin Valle Aguilar, señalada por el asesinato de tres personas en occidente de Honduras, volvió a poner en el centro de atención el caso de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz, las víctimas halladas sin vida en septiembre de 2016 en Santa Rosa de Copán. Los tres cuerpos fueron encontrados en una zona boscosa y de difícil acceso de la aldea Villa Belén, en el municipio de Santa Rosa de Copán.

Las autoridades identificaron a las víctimas como los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, así como a la joven María Fernanda Pascual Muñoz. Sus cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y tenían las manos atadas hacia atrás, según los reportes preliminares de investigación. En la escena del crimen, agentes policiales y fiscales de la unidad de delitos contra la vida del Ministerio Público encontraron varios casquillos de bala, por lo que se presume que el triple homicidio ocurrió en ese mismo lugar.

