Capturan a hija de Arnulfo Valle, investigada por tres asesinatos

Durante la madrugada de este jueves fue entregada a autoridades hondureñas una mujer que figuraba con notificación roja internacional por el delito de asesinato.
La detención se ejecutó a las 5:40 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.
La capturada fue identificada como Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 32 años, originaria de Florida, Copán, quien mantenía una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. Fue detenida por autoridades guatemaltecas en la localidad de Santa Catarina Pinula.
Autoridades confirmaron que la detenida es hija de Miguel Arnulfo Valle, uno de los líderes y fundadores del cártel Valle Valle.
De acuerdo con el reporte policial, la mujer es señalada por suponerla responsable del asesinato de tres personas: Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz.
Las autoridades indicaron que Valle Aguilar permanecía prófuga de la justicia y contaba con alerta roja de Interpol activa en los sistemas internacionales de búsqueda.
Según la información oficial, la hondureña fue localizada en territorio guatemalteco, donde residía de manera irregular y presuntamente utilizaba una identidad falsa para evadir a las autoridades.
La Policía detalló que la sospechosa se hacía pasar por una ciudadana guatemalteca bajo el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo, utilizando un documento de identificación de ese país.
Asimismo, se coordinó con el Registro Nacional de las Personas (RNP) la verificación biométrica mediante huellas dactilares para confirmar plenamente su identidad. La detenida será puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar el proceso legal en su contra.