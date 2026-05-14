Capturan a hija de Arnulfo Valle, investigada por tres asesinatos

San Pedro Sula.

Durante la madrugada de este jueves fue entregada a autoridades hondureñas una mujer que figuraba con notificación roja internacional por el delito de asesinato. La detención se ejecutó a las 5:40 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.

La capturada fue identificada como Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 32 años, originaria de Florida, Copán, quien mantenía una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. Fue detenida por autoridades guatemaltecas en la localidad de Santa Catarina Pinula. Autoridades confirmaron que la detenida es hija de Miguel Arnulfo Valle, uno de los líderes y fundadores del cártel Valle Valle. De acuerdo con el reporte policial, la mujer es señalada por suponerla responsable del asesinato de tres personas: Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz.