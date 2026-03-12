Bandas imponen terror en El Progreso: “Andan hasta 30 hombres armados”

LA PRENSA Premium dialogó con vecinos de la comunidad, quienes relataron los momentos de terror durante el tiroteo que se prolongó por varios minutos. “Estamos muy cerca de donde ocurrió; ya se imagina cómo se escuchaba. Nos tuvimos que tirar al piso y no volvimos a salir”, contó uno de los pobladores.Los habitantes de La Fragua conocían al menor Santos Vásquez. Según comentaron, era un niño criado en el campo, ya que su padre trabaja jornadas completas en una hacienda. El menor “era lechero y también hacía los mandados de la casa donde trabajaban; era tranquilo y creemos que estaba en la calle cuando ocurrió el tiroteo”.Por su parte, Archila Barahona laboraba como cortador de palma en la aldea Kilómetro 45, al igual que Miranda Amaya, aunque pobladores descartaron que ambos integraran alguna banda delictiva.En la escena quedaron cuatro cuerpos. Sin embargo, trascendió otra fotografía en la que aparece otro hombre muerto, <b>vestido con una camisa tipo fatiga militar y con un fusil AK a su lado</b>. En la imagen se observan tres policías, pero sobre ese individuo no existen reportes oficiales.