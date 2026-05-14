Mujer motociclista herida de gravedad en choque con camión cisterna

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer que se conducía en motocicleta resultó gravemente herida la mañana de este jueves tras colisionar con un camión cisterna en la carretera salida al sur de la capital.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora, donde por causas aún no esclarecidas colisionaron ambos vehículos.