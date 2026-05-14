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Mujer motociclista herida de gravedad en choque con camión cisterna

El accidente ocurrió a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora en el sur de la capital

Mujer motociclista herida de gravedad en choque con camión cisterna

Transeúntes se acercaron a ayudar a la persona lesionada tras colisionar con una cisterna.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

Una mujer que se conducía en motocicleta resultó gravemente herida la mañana de este jueves tras colisionar con un camión cisterna en la carretera salida al sur de la capital.

El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora, donde por causas aún no esclarecidas colisionaron ambos vehículos.

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Personas que transitaban por la zona auxiliaron a la motociclista mientras agentes de Tránsito resguardaban la escena y coordinaban la atención de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la afectada ni detalles sobre las posibles causas del accidente.

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Miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes y regulando el paso vehicular en ese sector.

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Redacción La Prensa
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