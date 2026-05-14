Calor intenso: clima este jueves en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este jueves continuarán las condiciones secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño, con temperaturas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en la zona sur del país.

Según el pronóstico oficial, los departamentos de Valle y Choluteca serán los más afectados por el intenso calor, mientras que otras regiones como Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Cortés también registrarán temperaturas elevadas de hasta 35 grados.

El pronosticador de turno, Will Ochoa, explicó que durante horas de la tarde se espera un incremento de nubosidad debido a la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, fenómeno que podría generar lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores del oriente, norte, centro y sur del país.

Prevalecerán las condiciones secas y cálidas sobre el territorio nacional. Sin embargo, en horas de la tarde la formación de una vaguada en niveles altos, producirá aumento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada para las regiones del... pic.twitter.com/QXKEXJZ1Hf

Asimismo, Copeco detalló que Comayagua alcanzará máximas de 34 grados, mientras que departamentos como Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Colón reportarán temperaturas cercanas a los 33 grados centígrados.

En contraste, Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con temperaturas que oscilarán entre los 25 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Francisco Morazán tendrá temperaturas entre 31 y 20 grados.

Las autoridades también informaron que el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el océano Pacífico, condiciones consideradas normales para la navegación.

Además, el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y la puesta será a las 5:55 de la tarde.

Ante las altas temperaturas, Copeco recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas preventivas, especialmente en las horas de mayor intensidad del calor.