Escasez de pescado seco dispara precios previo a Semana Santa

El precio del pescado seco se ha disparado en los últimos días en los mercados sampedranos, previo a la Semana Santa, una de las temporadas de mayor consumo de mariscos en Honduras.
Comerciantes reportaron este martes 17 de marzo que la escasez del producto, que les llega principalmente de La Ceiba, ha provocado un incremento de cerca de L50 por libra en comparación con semanas anteriores.
En el mercado Dandy, locatarios informaron que el pescado seco, uno de los alimentos tradicionales de la Cuaresma, podría venderse entre L240 y L250 a medida se acerca la Semana Mayor. Hace apenas tres semanas el mismo se comercializaba en L190, lo que refleja un alza significativa impulsada principalmente por la falta de producto.
Elizabeth Cardona, propietaria de Mariscos Betty, explicó que los proveedores les informaron que actualmente no cuentan con suficiente producto y que el nuevo surtido llegará con precios altos.
La comerciante indicó que el aumento es significativo, incluso en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que genera preocupación entre los vendedores.
El resto de mariscos también registra variaciones, aunque en menor medida. La tilapia, por ejemplo, se vende actualmente a L57 la libra, cuando hace un mes costaba alrededor de L50. Los comerciantes ya han sido advertidos de que este producto también podría experimentar un nuevo incremento en los próximos días.
En el caso del camarón, los precios se han mantenido relativamente estables. El precio de la libra va desde los L120 y L160, hasta L195, dependiendo del tamaño.
Otro de los productos que comienza a escasear es la jaiba, que se está vendiendo a L15 la unidad, cuando anteriormente se encontraba entre L10 y L12, lo que refleja el impacto de la demanda estacional.
El caracol es otro marisco que podría registrar un alza. Actualmente se comercializa a L145 la libra, pero los vendedores prevén que el precio podría aumentar al menos L10 conforme avance la temporada.
Cardona explicó que el aumento de precios durante la Semana Santa es un fenómeno habitual. No obstante, aseguró que los comerciantes intentan mantener precios accesibles para que los consumidores puedan disfrutar de su tradicional sopa de pescado o marinera.
Algunos productos de la canasta básica también mostraron ligeros ajustes. El arroz blanco y el arroz precocido, por ejemplo, aumentaron un lempira esta semana. El arroz blanco pasó de L15 a L16 la libra, mientras que el precocido se vende ahora a L17.
Carlos Alfaro, quien trabaja en una pequeña tienda del mercado, indicó que la libra de harina de trigo se mantiene en L12 y la harina de maíz en 14, pero el aceite ha comenzado a subir de precio. En este momento, la libra se vende a L23, pero entre los pasajes del mercado ya se habla de una incremento de L4 en los próximos días.
Las carnes también reflejan variaciones. La libra de carne para bistec o para asar se vende a L95, mientras que la costilla de res oscila entre L70 y L75. La costilla de cerdo se mantiene en L70, la chuleta en L60 y la chuleta ahumada en L68, mientras que el hueso para sopa en L40.
Mientras que el cartón de huevos grandes continúa vendiéndose a L90 en las últimas semanas y la libra de queso semiseco en L95, un producto que ha experimentado incrementos en el último mes.
En el área de verduras la mayoría de precios se mantienen, con la papa a L13 la libra, el tomate a L15 y el repollo a L12. Sin embargo, productos como la zanahoria han registrado incrementos, pasando de L15 a L20 la libra debido a la escasez del producto.
También el pepino aumentó L5, pasando de L10 a L15 la libra, mientras que la lechuga se mantiene en L20, los chiles dulces a L8 y los limones a L3 cada uno.