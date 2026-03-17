Escasez de pescado seco dispara precios previo a Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras.

El precio del pescado seco se ha disparado en los últimos días en los mercados sampedranos, previo a la Semana Santa, una de las temporadas de mayor consumo de mariscos en Honduras. Comerciantes reportaron este martes 17 de marzo que la escasez del producto, que les llega principalmente de La Ceiba, ha provocado un incremento de cerca de L50 por libra en comparación con semanas anteriores. En el mercado Dandy, locatarios informaron que el pescado seco, uno de los alimentos tradicionales de la Cuaresma, podría venderse entre L240 y L250 a medida se acerca la Semana Mayor. Hace apenas tres semanas el mismo se comercializaba en L190, lo que refleja un alza significativa impulsada principalmente por la falta de producto. Elizabeth Cardona, propietaria de Mariscos Betty, explicó que los proveedores les informaron que actualmente no cuentan con suficiente producto y que el nuevo surtido llegará con precios altos.

La comerciante indicó que el aumento es significativo, incluso en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que genera preocupación entre los vendedores. El resto de mariscos también registra variaciones, aunque en menor medida. La tilapia, por ejemplo, se vende actualmente a L57 la libra, cuando hace un mes costaba alrededor de L50. Los comerciantes ya han sido advertidos de que este producto también podría experimentar un nuevo incremento en los próximos días. En el caso del camarón, los precios se han mantenido relativamente estables. El precio de la libra va desde los L120 y L160, hasta L195, dependiendo del tamaño. Otro de los productos que comienza a escasear es la jaiba, que se está vendiendo a L15 la unidad, cuando anteriormente se encontraba entre L10 y L12, lo que refleja el impacto de la demanda estacional. El caracol es otro marisco que podría registrar un alza. Actualmente se comercializa a L145 la libra, pero los vendedores prevén que el precio podría aumentar al menos L10 conforme avance la temporada.