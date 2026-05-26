Empresa española con dudoso historial ganó contratos para hospitales

Mientras enfrentaba cuestionamientos en España, TASH expandía sus operaciones hacia América Latina. En Perú, la firma —operando bajo la razón social Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros S.L.P. Sucursal del Perú— acumuló <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.gob.pe/institucion/oece/normas-legales/2778750-0737-2022-tce-s3" target="_blank">expedientes sancionadores entre 2014 y 2022</a> por la presunta presentación de documentación falsa en procesos de licitación pública.Resoluciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluyeron que la empresa alteró constancias e incorporó información inexacta sobre la experiencia de su equipo técnico y el cumplimiento de contratos previos en concursos para hospitales regionales.