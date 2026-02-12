Honduras ratifica adhesión a Alianza de Seguridad del BID y logra crédito para educación

Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, ratificó ayer miércoles la adhesión de Honduras a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afrontar la violencia, durante una reunión con la vicepresidenta del organismo, Anabel González.

"El presidente Asfura ha ratificado la Alianza para la Seguridad y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas del crimen organizado", dijo el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, en una comparecencia de prensa.

Señaló que el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad no es solo una prioridad de orden público, sino un "pilar clave" para el desarrollo económico y la estabilidad social del país centroamericano.

Hernández indicó que la seguridad es un "pilar clave" para el desarrollo económico y la estabilidad social, y su fortalecimiento reafirma la importancia de que Honduras forme parte de iniciativas económicas estratégicas en el ámbito internacional.

La Alianza del BID opera sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros.

El BID participa en la alianza en términos de financiamiento, de asistencia técnica, generando una red entre países, y también para movilizar recursos.

En esa comparecencia de prensa, el nuevo presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, dijo que el Gobierno ha solicitado al BID que el país centroamericano sea la sede de la próxima cumbre de la Alianza para la Seguridad.

Lagos subrayó que esta petición, que será ratificada en las próximas fechas, representa un "mensaje contundente" sobre el compromiso del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y cooperación internacional.

"Queremos tener la cumbre de la Alianza para la Seguridad en nuestro país", afirmó el titular del BCH, destacando que el evento permitirá consolidar las asistencias técnicas derivadas de la integración de Honduras en este bloque regional.