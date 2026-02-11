¿Qué sectores prioriza el Gobierno en la cartera de préstamos con el BID?

Tegucigalpa, Honduras

El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, anunció la aprobación de una programación de cartera de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer sectores como salud, energía, agua y finanzas públicas. Según explicó, el acuerdo se concretó en el marco de la visita de la vicepresidenta del BID, Anabel González, al país y permitirá ampliar las opciones de financiamiento para el próximo año.

"Parte de la visita de la presidenta del BID, hemos firmado y aprobado una programación de una cartera de préstamos que va a beneficiar directamente los sectores de salud, energía, agua y finanzas públicas, de esta manera estaremos asegurando recursos para atender las necesidades más urgentes de la población", detalló. No obstante, aclaró que la aprobación no implica que los contratos ya estén suscritos. "Esto no significa que ya se han firmado los contratos o los convenios, de ninguna manera, solamente amplían y diversifican lo que va a ser la cartera de préstamos BID para el año 2026", puntualizó. Por su parte, Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), informó que próximamente el país recibirá tres misiones técnicas del BID para definir las prioridades de inversión.