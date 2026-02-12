Una estadounidense entre los detenidos por la muerte de una pareja en Yoro

Dos personas fueron detenidas por suponerlas responsables del delito de asesinato en perjuicio de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, cuyos cuerpos fueron hallados ayer a la orilla de la carretera CA-13, en El Progreso, Yoro.

La operación se ejecutó en la Residencial La Granja, donde agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron un registro minucioso, encontrando casquillos de arma de fuego en el interior del inmueble. Estos indicios fueron asegurados para su respectivo análisis balístico como parte del proceso investigativo.

Los detenidos son un hombre de 46 años, de nacionalidad hondureña, originario y residente en el mismo sector donde se ejecutó la operación, y una mujer de 39 años, de nacionalidad estadounidense, también residente en la zona, de acuerdo con las investigaciones las policiales. Ambos fueron requeridos en el marco de una investigación en curso que busca esclarecer el crimen ocurrido recientemente.

De acuerdo con las autoridades, se analiza una llamada realizada al sistema de emergencias 911 por uno de los detenidos, quien habría reportado un supuesto hecho violento. Se investiga si dicha comunicación fue falsa y si tuvo como finalidad desviar la atención de las autoridades.

Paralelamente, equipos técnicos desarrollan labores de verificación y rastreo para ubicar y analizar los teléfonos celulares de las víctimas, con el objetivo de fortalecer las líneas investigativas del caso.