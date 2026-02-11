L1,000 millones reclama Covi al Estado hondureño por Canal Seco

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/ahorro-de-tiempo-una-de-las-principales-ventajas-del-canal-seco-IG3484596" target="_blank">Canal Seco</a> forma parte de la concesión del Corredor Logístico, es decir, de la carretera CA-5 Norte que maneja Covi, donde se instalaron tres casetas de peaje para asegurar el mantenimiento permanente de la vía.No obstante, en los últimos años se ha generado un conflicto entre el concedente -en este caso la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)- y Covi Honduras, ambas bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (SAPP).