Tomás Zambrano destaca aprobación de Ley de Emergencia Vial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Según explicó Zambrano , la ley permitirá intervenir de forma urgente las carreteras deterioradas, así como prevenir inundaciones y atender puntos críticos antes de que se conviertan en un riesgo para la población.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la aprobación por unanimidad de la Ley Especial de Emergencia Vial, una normativa orientada a dar respuesta inmediata a los daños en la red carretera y a fortalecer la capacidad de acción de los gobiernos municipales en todo el país.

Además, contempla el fortalecimiento de los municipios mediante la entrega de kits de maquinaria, con el fin de mejorar la atención y el mantenimiento vial a nivel local.

“El objetivo es claro: menos peligro en el camino, más seguridad para quienes viajan y respuestas reales donde antes solo había espera”, expresó el titular del Legislativo al referirse a los alcances de la nueva normativa.

Zambrano resaltó que la aprobación de esta ley refleja un mensaje de unidad y responsabilidad por parte del Congreso Nacional frente a las necesidades urgentes del país.



“Cuando Honduras necesita soluciones urgentes, el Congreso responde con unidad y responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el compromiso del Poder Legislativo es proteger la vida de los hondureños, conectar comunidades y construir un país que avance sin detenerse.

