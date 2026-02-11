Canciller Mireya Agüero defiende plan de retorno seguro ante proceso del TPS

Mireya Agüero, canciller de la República, envió un mensaje este miércoles a la comunidad hondureña amparada al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, subrayando que promover un retorno seguro no representa abandono por parte del Estado, sino una estrategia para garantizar condiciones dignas a quienes eventualmente regresen al país.
“Es importante aclarar que decirles que retornen no es que los estamos abandonando; es lo contrario, es invitarlos a formar parte de proyectos que se pondrán en marcha para crear un retorno seguro a Honduras”, expresó la funcionaria.
Agüero explicó durante una entrevista en Frente a Frente que, ante el avance del proceso de cancelación del TPS en Estados Unidos, el Gobierno trabaja en iniciativas orientadas a generar oportunidades económicas para los connacionales que pudieran verse obligados a retornar. Entre los proyectos mencionó el ferrocarril interoceánico, una de las iniciativas estratégicas impulsadas por la administración del presidente Nasry Asfura.
“Uno de los megaproyectos es el ferrocarril interoceánico; se nos dio a conocer el interés de Estados Unidos desde la primera gira del presidente Asfura”, indicó.
TPS: un régimen temporal
La canciller recordó que el TPS es, por definición, un régimen temporal creado tras el huracán Mitch, del cual los hondureños se han beneficiado durante 26 años.
“Esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo. El TPS es un régimen temporal del cual los hondureños se han venido beneficiando desde el huracán Mitch. Para nosotros son 26 años en que los hondureños en Estados Unidos se pudieron acoger a este sistema de protección temporal y de alguna manera se nos olvidó que era temporal”, manifestó.
Añadió que, aunque distintos gobiernos mantuvieron la esperanza de lograr un mecanismo permanente o diferenciado para los más de 55 mil hondureños amparados actualmente, el programa nunca fue concebido como una solución indefinida.
Acompañamiento consular
Agüero reiteró que el Estado hondureño no tiene facultad para definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en otro país, pero sí la responsabilidad de acompañarlos y orientarlos.
“Ayudar de la manera en que podamos, orientar a nuestros tepesianos a buscar el mejor apoyo jurídico que ellos mismos decidan tener. No es que desde los consulados les vamos a decir esto o lo otro”, aclaró.
En esa línea, la Cancillería informó que se han activado acciones estratégicas para atender la incertidumbre jurídica de los beneficiarios del TPS, incluyendo la coordinación de la red consular con el sector académico y organizaciones especializadas para brindar asesoría confiable.
Asimismo, se anunció la articulación de un comité interinstitucional con participación del sector público y privado para facilitar la reinserción laboral de quienes regresen al país.
Además, la Cancillería reiteró a los hondureños amparados al TPS y a sus familias que “no están solos” y que el Estado mantendrá un acompañamiento oportuno y responsable conforme avance el proceso legal en Estados Unidos.