Canciller Mireya Agüero defiende plan de retorno seguro ante proceso del TPS

tegucigalpa, Honduras.

Mireya Agüero, canciller de la República, envió un mensaje este miércoles a la comunidad hondureña amparada al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, subrayando que promover un retorno seguro no representa abandono por parte del Estado, sino una estrategia para garantizar condiciones dignas a quienes eventualmente regresen al país. “Es importante aclarar que decirles que retornen no es que los estamos abandonando; es lo contrario, es invitarlos a formar parte de proyectos que se pondrán en marcha para crear un retorno seguro a Honduras”, expresó la funcionaria. Agüero explicó durante una entrevista en Frente a Frente que, ante el avance del proceso de cancelación del TPS en Estados Unidos, el Gobierno trabaja en iniciativas orientadas a generar oportunidades económicas para los connacionales que pudieran verse obligados a retornar. Entre los proyectos mencionó el ferrocarril interoceánico, una de las iniciativas estratégicas impulsadas por la administración del presidente Nasry Asfura.

“Uno de los megaproyectos es el ferrocarril interoceánico; se nos dio a conocer el interés de Estados Unidos desde la primera gira del presidente Asfura”, indicó.

TPS: un régimen temporal

La canciller recordó que el TPS es, por definición, un régimen temporal creado tras el huracán Mitch, del cual los hondureños se han beneficiado durante 26 años. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “Esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo. El TPS es un régimen temporal del cual los hondureños se han venido beneficiando desde el huracán Mitch. Para nosotros son 26 años en que los hondureños en Estados Unidos se pudieron acoger a este sistema de protección temporal y de alguna manera se nos olvidó que era temporal”, manifestó. Añadió que, aunque distintos gobiernos mantuvieron la esperanza de lograr un mecanismo permanente o diferenciado para los más de 55 mil hondureños amparados actualmente, el programa nunca fue concebido como una solución indefinida.

Acompañamiento consular