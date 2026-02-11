Estados Unidos ofrece jugosa recompensa por hondureño acusado de agredir a policías

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó en su lista de buscados a Jerson López Sánchez, ciudadano hondureño acusado de presuntamente agredir y obstaculizar a oficiales federales en Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con información oficial, el 14 de enero de 2026 se emitió una orden federal de arresto contra López Sánchez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, División Sherman, tras ser acusado del delito de agredir, resistir u obstaculizar a ciertos oficiales o empleados.
Según el reporte del FBI, el incidente ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban operaciones en Dallas, Texas. Durante el operativo, los agentes observaron una camioneta pickup Chevrolet blanca registrada a nombre de una persona que previamente había sido removida de Estados Unidos.
Las autoridades realizaron una parada de tráfico en Lewisville, Texas; sin embargo, el conductor huyó, lo que derivó en una persecución. Durante el seguimiento, el vehículo habría colisionado con una camioneta que transportaba a dos oficiales de ICE.
Según el informe, el conductor escapó a pie y no se supo más de su paradero.
Recompensa y descripción
Ante ello, el FBI ofrece una recompensa de hasta 15,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena.
López Sánchez nació el 21 de enero de 1997 en Honduras Según la ficha oficial, habla inglés y español y se desempeñaba como techador. La fotografía difundida por el FBI fue tomada en 2021.
Las autoridades estadounidenses solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la oficina local del FBI, la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano, o que envíe información a través del portal oficial tips.fbi.gov. El caso está a cargo de la oficina de campo del FBI en Dallas.
Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre su posible ubicación.