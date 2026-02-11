Estados Unidos ofrece jugosa recompensa por hondureño acusado de agredir a policías

Texas, Estados Unidos.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó en su lista de buscados a Jerson López Sánchez, ciudadano hondureño acusado de presuntamente agredir y obstaculizar a oficiales federales en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, el 14 de enero de 2026 se emitió una orden federal de arresto contra López Sánchez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, División Sherman, tras ser acusado del delito de agredir, resistir u obstaculizar a ciertos oficiales o empleados.

Según el reporte del FBI, el incidente ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaban operaciones en Dallas, Texas. Durante el operativo, los agentes observaron una camioneta pickup Chevrolet blanca registrada a nombre de una persona que previamente había sido removida de Estados Unidos.