Hondureño sale de prisión tras cumplir grave delito, pero ICE lo detiene para deportarlo

De acuerdo con información oficial de ICE, Ramos Orellana fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a una mujer mediante el uso de la fuerza.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Melbin Ramos Orellana, ciudadano hondureño que se encontraba en situación migratoria irregular y que fue condenado por un delito de agresión sexual.

Las autoridades migratorias lo arrestaron al momento de su liberación de una prisión en Chatham, Virginia, para posteriormente proceder con su deportación.

El comunicado detalla que, antes de ser detenido por la policía en Arlington, Virginia, por el delito de violación, el ciudadano hondureño ingresó de manera irregular a Estados Unidos en dos ocasiones.

Como consecuencia, fue deportado en 2004 y nuevamente en 2005, antes de reincidir en su ingreso al país.

ICE no precisó la fecha exacta de la deportación ni el punto de retorno, pero reiteró que el caso forma parte de sus acciones contra personas extranjeras con antecedentes penales graves.