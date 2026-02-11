Tras más de 20 años, capturan a hondureño solicitado por EE UU por muerte de una niña

Tegucigalpa

El extraditable conocido con alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos” fue ubicado mediante trabajos de inteligencia por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) adscrito a la Atic , tras la solicitud judicial del Estado de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

En las últimas horas fue capturado con fines de extradición el hondureño Mario Roberto Flores Mejía , quien enfrenta cargos por asesinato, secuestro, agresión incidente y delitos relacionados. Flores estaba escondido en una montaña en Lepaera, Lempira , de acuerdo al Ministerio Público.

En 2007, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) incluyó al hondureño en su lista de los diez criminales más buscados y ofreció una recompensa de 250 mil dólares por información que permitiera su captura.

Al capturado se le atribuyen cargos vinculados al secuestro y asesinato de una niña de cinco años, ocurrido el 29 de julio de 2000. El cuerpo de la menor fue hallado cinco días después, el 3 de agosto, envuelto en bolsas, y reportes policiales de la época señalaron que presentaba indicios de abuso sexual.

Posteriormente, Flores fue arrestado en 2002 en Arizona por hurto, permaneció seis meses preso, pero como tenía una identidad falsa que no concordaba, lo dejaron libre.

Luego, en 2005, fue detenido por escándalo y por la portación de documentos falsos. En esa ocasión le tomaron pruebas de ADN y fue deportado, pero aún no lo vinculaban con el asesinato.

En 2006, la muestra del ADN ingresó a la base de datos y coincidió con las halladas en el crimen de la niña.