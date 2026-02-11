América-Olimpia, EN VIVO: hora, dónde ver y qué necesita para avanzar en Copa

México.

¡A todo o nada! El Olimpia de Eduardo Espinel se juega la clasificación a los octavos de final la noche de este miércoles 11 de febrero. Los Albos tienen una complicada, pero no imposible misión, ya que busca una histórica remontada ante el América en México en el duelo de vuelta de la primera ronda en Copa de Campeones de la Concacaf. El combinado hondureño cayó por 1-2 en la ida disputada en el Nacional, por lo que complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo de Concacaf. Sin embargo, mantiene la ilusión, ya que en su historial hay un triunfo en tierras aztecas, eso sí, no con un resultado abultado (0-1). "Es de hacer un trabajo parecido en nuestra casa, de imponer la estrategia por sobre del rival, hemos rotado jugadores, no se basará en un solo jugador. La calidad está por encima de las individualidades, yo creo que Benguché tuvo un gran nivel, Edrick igual. Estamos convencidos de funcionar. Queremos estar a la altura", dijo Eduardo Espinel en conferencia de prensa previo al juego.

Por su parte, André Jardine, entrenador del América, expuso: "Estas competiciones son puros partidos eliminatorios, donde te exige ya estar en un nivel más cerca de lo que normalmente terminamos en la temporada. De nivel de concentración, de tasa de error muy baja. Entonces, mañana ya estos partidos tenemos que estar a tope en este requisito de concentración, de seriedad máxima, de una conexión dentro del partido muy grande para estar en momentos decisivos, es una expresión que uso mucho con ellos de cada partido". El conjunto de la capital mexicana, que ha ganado en siete ocasiones este certamen, máxima cantidad junto con Cruz Azul, intentará redondear una victoria luego de que en el juego de ida de la semana pasada superó a los centroamericanos por 1-2. Uno de los obstáculos con los que tendrá que lidiar el equipo hondureño es con los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la Ciudad de México, situación a la que no están acostumbrados los futbolistas catrachos. Cabe recordar que a lo largo de la historia, el Olimpia ha ganado dos veces la Copa de Campeones de la Concacaf, lo hizo en 1972 y 1988; así que para el conjunto Albo no es nada desconocido este tipo de escenarios.

¿Qué necesitan para clasificar?

Luego de perder 2-1 en casa, cualquier derrota, un empate o incluso una victoria por 0-1 en México significará la eliminación del Rey de Copas en la primera ronda. Estos marcadores favorecerían al América ya sea por el global o por la ventaja obtenida gracias a los goles convertidos fuera de casa en el partido de ida. La única forma de igualar la serie tras los 90 minutos reglamentarios es un triunfo 1-2 para Olimpia. Ese resultado empataría el marcador global y también el criterio de goles de visitante, por lo que el boleto a octavos de final se definiría en el alargue, prolongando la emoción del cruce entre hondureños y mexicanos.

Sin embargo, el escenario ideal para los albos pasa por una victoria más amplia. Si Olimpia logra vencer al América anotando tres goles o más, sin importar el marcador exacto, avanzará de manera directa a los octavos de final de la Champions de Concacaf, sin necesidad de recurrir a criterios adicionales.

Hora y dónde ver el América vs Olimpia