Nombran nuevo director departamental de Educación en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

La ministra de Educación, Arely Argueta, confirmó la toma de posesión del licenciado Rafael Rodríguez durante su visita a San Pedro Sula, resaltando que asume el cargo en un momento crucial para el sistema educativo del departamento de Cortés.

La Secretaría de Educación oficializó este día el nombramiento del licenciado Rafael Rodríguez como nuevo director departamental de Educación en Cortés, en un contexto marcado por protestas magisteriales y procesos de revisión administrativa en la asignación de plazas docentes.

“Hoy oficializamos la entrega del cargo al nuevo director departamental. Tiene por delante una labor exigente, especialmente porque actualmente enfrentamos la toma de las instalaciones por parte de algunos docentes”, afirmó la titular de Educación.

Rodríguez llega a la dirección departamental en medio de inconformidades por parte de docentes que alegan irregularidades en los nombramientos realizados a inicios del año.

Las instalaciones de la Departamental de Educación de Cortés permanecieron tomadas por maestros que exigen el respeto a los acuerdos y la agilización de los procesos administrativos.

Ante esta situación, la ministra explicó que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los nombramientos efectuados en enero, debido a que, según indicó, muchos se realizaron cuando los centros educativos se encontraban cerrados y sin estudios técnicos que justificaran la necesidad de las plazas asignadas. “No es que no queramos hacer los nombramientos, sino que debemos revisar cada expediente para garantizar que todo esté conforme a ley”, sostuvo.

El proceso de revisión podría extenderse hasta por tres meses, ya que algunos nombramientos incluyen hasta cien documentos que deben ser verificados. Para ello, se han conformado comisiones en las direcciones departamentales con el objetivo de actuar con transparencia y determinar si existen inconsistencias heredadas de la administración anterior.

El nuevo director departamental tendrá como uno de sus principales retos restablecer el diálogo con el magisterio y asegurar el funcionamiento normal de la institución.

Además, deberá coordinar la evaluación de las plazas en jornada plena y otros nombramientos que requieren estudios técnicos para determinar su viabilidad.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a la calma y a la comprensión por parte del gremio docente, asegurando que el objetivo es ordenar el sistema, fortalecer la transparencia y garantizar que cada plaza responda a una necesidad real en beneficio de los estudiantes del departamento de Cortés.