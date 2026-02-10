Renuncia recién nombrado director departamental de Educación en Cortés

El recién nombrado director departamental de Educación en Cortés presentó su renuncia al cargo, apenas días después de haber asumido funciones. Según trascendió, la decisión habría sido tomada por motivos personales.
Desde el pasado 30 de enero, la Dirección Departamental quedó bajo la responsabilidad de José Roberto López, quien fue designado como nuevo director departamental de Educación en Cortés, con el objetivo de dar continuidad a los procesos administrativos y académicos en el departamento.
La renuncia del funcionario saliente generó diversas reacciones dentro del sector educativo, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon su salida, más allá de que se trataría de una decisión personal.
La labor de esta importante institución es clave para atender a una amplia comunidad educativa que abarca a estudiantes de los niveles de prebásica, básica y media en los 12 municipios del departamento de Cortés, considerado uno de los más poblados y con mayor matrícula escolar del país.
Autoridades educativas reiteraron que el compromiso es garantizar la estabilidad en la gestión y asegurar que el desarrollo del año lectivo continúe con normalidad en todos los centros educativos de la región.
Cortés encabeza la lista de los departamentos con mayor cantidad de escolares en Honduras, con más de 323,000 alumnos inscritos en el ciclo lectivo 2024, según datos oficiales del sistema educativo hondureño.
Los registros del Sistema Integrado de Información Educativa muestran una matrícula total de alrededor de 323,330 estudiantes, distribuidos en prebásica (casi 30,000), básica (más de 246,000) y media (alrededor de 47,000) en ese año.
Aunque la cifra de 2024 superó los 320,000 estudiantes en Cortés, los datos más recientes indican que el departamento no ha logrado mantener o superar esas cifras respecto al ciclo anterior.
En el año educativo 2025, la Secretaría de Educación reportó una matrícula de aproximadamente 300,271 alumnos en educación básica, lo que representó un 96% del total esperado, con una disminución de casi 20,000 menores inscritos comparado con 2024.
Esta tendencia de descenso en la matrícula también se ha evidenciado a nivel nacional: hasta abril de 2025 se registraron 1,787,116 estudiantes en los tres niveles educativos, cifra menor a los 1,831,993 del año anterior, lo que representa una pérdida de alrededor de 45,000 alumnos, en parte atribuible a factores como pobreza, migración y trabajo infantil.
El nivel de prebásica también ha mostrado retrocesos en registro de estudiantes en todo el país, y Cortés se posiciona entre los departamentos con porcentajes más bajos en este nivel, con alrededor del 93% de matrícula alcanzada comparada con el año anterior.