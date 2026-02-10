Más de 40 mil católicos esperan este domingo en el Olímpico

El domingo 15 de febrero el estadio Olímpico Metropolitano será sede de uno de los eventos católicos más grandes de la arquidiócesis de San Pedro Sula, con la clausura del año jubilar 2025 y la apertura de la Santa Misión 2026.
Todo está listo para que más de 40 mil feligreses de las distintas parroquias se reúnan bajo el lema "Corazones Ardientes Anunciando Esperanza".
Todos los católicos de las parroquias de la arquidiócesis están convocados por monseñor Miguel Lenihan además el clero arquidiocesano, religiosos y religiosas y todo el pueblo que peregrina en el departamento de Cortés. Los organizadores esperan unas 40 mil personas de las 37 parroquias.
El comité organizador explicó que todo está listo para el gran evento desde las 8:00 am a 3:00 pm, al mismo tiempo que se brindaron todos los detalles para una mejor organización y que todo se desarrolle como está planificado.
Los portones estarán listos desde tempranas horas y la recomendación es acudir temprano, recordando que hay un tramo del segundo anillo que está cerrado, por trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda hacer uso del bulevar de la 33.
Hay un programa que incluye animación, cantantes católicos, las palabras del obispo, la entronización de los signos y de la virgen de Suyapa, danzas, bandas, cantos, exposición del Santísimo, desfile de las zonas, el rosario misionero y la Santa eucaristía.
Los organizadores explicaron que se han preparado también 150 puestos de comida a precios bajos y accesibles a fin de poder atender a todos los peregrinos que lleguen al lugar.
Los colores que identificarán a las zonas
Para que el evento se realice de la manera más organizada a cada zona pastoral se le asignó un color distinto: la zona Subirana vestirá color blanco; la San Pablo VI lucirá el color verde; San Pablo será color rojo y Zona Medalla Milagrosa de amarillo.
Las familias pueden llevar un pañuelo, brazalete o camiseta del color que corresponde a tu zona y si no tienes algo del color de tu zona, no hay que preocuparse lo importante es acudir con un distintivo de ti parroquia porque lo más importante es participar.
Los ingresos al estadio se harán debidamente ordenados: la zona San Pablo entrará por el área de Sol Este, Subirana por sol este y sol sur; Medalla Milagrosa por sol este o preferencia y San Pablo VI por preferencia o sol norte.
Todos los portones estarán abiertos para los feligreses y se han asignado personas para que orienten y guíen a los que vayan llegando al evento.
Entre los anuncios realizados para que toda la feligresía se informe y a fin de dar más facilidad a los peregrinos, los encargados de logística explicaron que habrá parqueo gratis en Wonderland para buses y carros privados.
Además, contarán con médicos, enfermeras de la pastoral de la salud, policía municipal, Vialidad y Transporte, Nacional, Militares, bomberos, Cruz Roja, ambulancias y una carpa especial para adultos mayores y personas con capacidades especiales.
Los organizadores hacen un llamado a todos los católicos para llegar temprano acompañados de sus familias y por el camino sinodal de la iglesia se invitó también a las autoridades de los 12 municipios de Cortés, monseñor Miguel Lenihan hizo la invitación de manera personal al alcalde Roberto Contreras.
El arzobispo Lenihan dijo que será una celebración inolvidable porque se clausurará el año jubilar y se iniciará el año de la Santa Misión.
"Todos somos misioneros y por eso les esperamos en el estadio para que nuestros corazones vibren y sentir la presencia del Espíritu Santo, todos ansiosos para participar en la Gran Misión", dijo.
El domingo, habrá misa en la catedral a las 6:00 am y a las 6:00 pm para las personas que no pueden ir al evento en el Olímpico. Mientras que en el resto de parroquias no se realizarán eucaristías, pues todo estará concentrado en el estadio.