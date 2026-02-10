Más de 40 mil católicos esperan este domingo en el Olímpico

San Pedro Sula, Honduras

El domingo 15 de febrero el estadio Olímpico Metropolitano será sede de uno de los eventos católicos más grandes de la arquidiócesis de San Pedro Sula, con la clausura del año jubilar 2025 y la apertura de la Santa Misión 2026.

Todo está listo para que más de 40 mil feligreses de las distintas parroquias se reúnan bajo el lema "Corazones Ardientes Anunciando Esperanza".

Todos los católicos de las parroquias de la arquidiócesis están convocados por monseñor Miguel Lenihan además el clero arquidiocesano, religiosos y religiosas y todo el pueblo que peregrina en el departamento de Cortés. Los organizadores esperan unas 40 mil personas de las 37 parroquias.

El comité organizador explicó que todo está listo para el gran evento desde las 8:00 am a 3:00 pm, al mismo tiempo que se brindaron todos los detalles para una mejor organización y que todo se desarrolle como está planificado.

Los portones estarán listos desde tempranas horas y la recomendación es acudir temprano, recordando que hay un tramo del segundo anillo que está cerrado, por trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda hacer uso del bulevar de la 33.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Hay un programa que incluye animación, cantantes católicos, las palabras del obispo, la entronización de los signos y de la virgen de Suyapa, danzas, bandas, cantos, exposición del Santísimo, desfile de las zonas, el rosario misionero y la Santa eucaristía.

Los organizadores explicaron que se han preparado también 150 puestos de comida a precios bajos y accesibles a fin de poder atender a todos los peregrinos que lleguen al lugar.