"Queremos un gobierno con cambios profundos, no estéticos": arzobispo Lenihan

San Pedro Sula, Honduras

El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, envió un mensaje esperanzador a los hondureños en su homilía de fin de año y a las autoridades electas les pidió trabajar por una nueva Honduras y que los cambios no sean cosméticos sino reales. "Empezamos un año nuevo, tenemos un nuevo gobierno después de un mes de incertidumbre, quejas, insultos, dudas, acusaciones y lo que esperamos es que sea nuevo de verdad, no solo rostros nuevos y sustituciones" dijo Lenihan. La autoridad eclesiástica del arzobispado de San Pedro Sula presidió una de las misas de fin de año donde envió un mensaje directo a las autoridades recién electas del país y que asumirán sus cargos este mes. "Esperamos que el nuevo gobierno no solo sean nuevos rostros y sustituir unos por otros. Pedimos y esperamos un gobierno que trabaje para cambiar y transformar, pero cambios profundos" indicó. Manifestó que muchas veces los humanos queremos cambios cosméticos, estéticos, superficiales, pero no hay cambios profundos y Jesús pide ese cambio desde el corazón Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Estamos claros que si no hay nuevos corazones no puede haber una nueva Honduras, es inútil, queremos que el 2026 sea un año de cambios profundos con el nuevo gobierno, con cambios que lleguen a la raíz de los problemas para transformar el país", detalló.

Durante el sermón de fin de año, Lenihan enfatizó: "Esperamos que Papi a la orden, como se llama cariñosamente, sea un hombre de cambios profundos, que no sea cambios artificiales, que no sean únicamente nuevos rostros sino una transformación y un nuevo país y con la ayuda de Dios todo es posible, ojalá que el señor ayude a este país". Habló en nombre de los hondureños al expresar que uno de los grandes deseos de año nuevo es tener un país nuevo, con justicia, dignidad, salud, seguridad, empleo y paz. "Esperamos que no solo sea año nuevo en la fecha, sino que sea un año de nuevos corazones, nuevas familias, nuevos trabajos, proyectos y una nueva Honduras", enfatizó.

El arzobispo pidió a los hondureños orar profundamente para que el señor nos ayude a tener corazones nuevos, familias y un país nuevo libre de corrupción y violencia. Nuestro deseo de año nuevo es tener un país hermoso que se renueve, reiteró. El obispo recordó que hoy la iglesia católica celebra en el primer día del año la jornada de paz y hay que trabajar por ella. "No nos cansemos de orar por la paz, el mensaje es que la paz no va a caer del cielo, hay que construirla y esa paz en el país y en el mundo es el deseo que el año nuevo", indicó.

Agradecimiento por todas las bendiciones