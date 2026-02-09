Residentes de Medicina Interna ganan tercer lugar en competencia regional

San Pedro Sula, Honduras.

El posgrado de Medicina Interna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés destacó en el cuadragésimo octavo Congreso Científico del American College of Physicians, al obtener el tercer lugar en la competencia "Doctor’s Dilemma".

El prestigioso concurso se llevó a cabo la semana pasada en Ciudad de Panamá y reunió a los posgrados de Medicina Interna de Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

Tras horas de intensa competencia, los residentes hondureños llegaron a la ronda final, celebrada el sábado 7 de febrero, donde se enfrentaron a participantes de prestigiosos programas de hospitales centroamericanos, logrando el tercer lugar.

El grupo estuvo integrado por los doctores Marvin Jesús Villanueva, Dulce María Segura, Gustavo Adolfo Colindres y Dora Argelia Vega, bajo la dirección del doctor Marco Antonio Molina Soto, coordinador del posgrado en Medicina Interna de Unah-Cortés.

Molina Soto destacó que este resultado es un logro significativo debido a que es la primera vez que los estudiantes participan en esta competencia y el posgrado es relativamente joven.

Señaló que el programa inició en 2020, durante la pandemia de Covid-19, y que estos resultados reflejan la dedicación, la disciplina y la calidad educativa que reciben los residentes.

Detalló que "Doctor’s Dilemma" evalúa conocimientos médicos mediante una rigurosa metodología, donde los residentes deben resolver casos clínicos complejos en tiempo limitado, demostrando habilidades diagnósticas, terapéuticas y de razonamiento crítico.

Cabe recordar que a finales de 2025, otro grupo de residentes de este mismo posgrado obtuvo el segundo lugar en la eliminatoria regional realizada en Guatemala, consolidando la presencia de Honduras en escenarios académicos internacionales de medicina.

El especialista subrayó que este posgrado forma parte del esfuerzo por fortalecer la formación de especialistas en medicina interna en el país, un área esencial para el sistema sanitario nacional, especialmente en hospitales públicos con alta carga de pacientes.

Añadió que con este tercer lugar, Honduras reafirma su presencia en competencias médicas internacionales, y los futuros especialistas del posgrado continúan dejando huella en la región, demostrando que la formación local puede competir con excelencia frente a centros académicos de otros países de la región.