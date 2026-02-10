Unah Cortés inicia primer proceso de admisión 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Geovani Moreno, coordinador Regional del Sistema de Admisiones , Unah Cortés , explicó que la Prueba Vocacional estará disponible del 9 al 15 de febrero en el portal oficial de admisiones. Esta evaluación permite orientar al aspirante sobre la carrera que desea estudiar y es un requisito indispensable para poder completar la inscripción a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), conocida como Prueba PUMA.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, dio inicio oficialmente al primer proceso de admisión 2026, habilitando desde ayer lunes 9 de febrero la Prueba Vocacional en línea, paso obligatorio para quienes desean ingresar a la Máxima Casa de Estudios.

“A partir del 11 de febrero y hasta el 18 de febrero los aspirantes podrán realizar la inscripción para la Prueba PUMA, que se aplicará el 24 de abril de forma presencial en los diferentes campus para quienes residen en Honduras”, detalló Moreno. En el caso de los aspirantes que viven en el extranjero, la evaluación se realizará de manera virtual el 8 de mayo.

El costo único del proceso es de 500 lempiras, monto que incluye ambas pruebas. El pago podrá efectuarse del 11 al 20 de febrero en los bancos autorizados: Atlántida, Ficohsa, Davivienda, Banpaís y Lafise. Los aspirantes en el extranjero podrán cancelar a través de la plataforma digital de pagos de la Unah utilizando tarjeta de débito o crédito.

Para completar la inscripción, los interesados deberán contar con su documento de identificación en formato JPG, una fotografía digital tipo pasaporte con fondo blanco y un correo electrónico personal activo, ya que será el medio oficial para recibir notificaciones, credencial digital y resultados. Una vez finalizado el formulario, el sistema generará un número de solicitud con el cual deberán realizar el pago correspondiente.

Las autoridades universitarias informaron que la validación de documentos se desarrollará del 2 al 11 de marzo. Durante ese período, los aspirantes deberán revisar constantemente su correo electrónico para verificar si sus documentos fueron aprobados o si requieren alguna rectificación. Aquellos que cumplan con todos los requisitos recibirán su credencial digital los días 19 y 20 de marzo.

Los resultados oficiales de la Prueba PUMA estarán disponibles en la página web de Admisiones del 1 al 5 de junio. Posteriormente, los estudiantes admitidos podrán realizar la creación de su expediente estudiantil conforme al calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP-Registro), con miras a matricularse en el tercer período académico del 2026. En el caso de carreras con cupo limitado, los rankings de selección serán publicados el 3 de julio.

Moreno también recordó que ya están disponibles los resultados del tercer proceso de admisión aplicado en noviembre de 2025. Los aspirantes pueden consultarlos en el sitio web oficial o acudir a la oficina de Admisiones ubicada junto a Registro en la Unah Cortés.

“Estamos para apoyar a los jóvenes en cada paso del proceso, en nuestra oficina contamos incluso con computadoras para ayudarles a realizar la inscripción si lo necesitan”, afirmó el coordinador regional, al tiempo que reiteró el llamado a no dejar pasar las fechas establecidas.