El Valle de Sula busca convertirse en polo de inversiones con apoyo del CN

San Pedro Sula, Honduras.

Durante el encuentro se abordaron propuestas clave orientadas a fortalecer la inversión , la generación de empleo, la competitividad empresarial y el bienestar de la población. Entre los temas planteados destacan la Ley de Parcial, la amnistía aduanera y la revisión de procesos en instituciones como la ARSA y la SERNA .

Representantes del sector empresarial del Valle de Sula sostuvieron una reunión con los diputados del departamento de Cortés, con el objetivo de abordar temas estratégicos orientados a fortalecer el desarrollo económico y social de la región, entre ellos proyectos de represas, carreteras, infraestructura vial y la atracción de nuevas inversiones de capital.

Durante la reunión también se abordó el contexto nacional y las expectativas generadas por el reciente acercamiento del presidente de la República con el gobierno de Estados Unidos . Al respecto, Qubain manifestó un optimismo total y señaló que el país necesita un clima favorable para la inversión.

El empresario enfatizó que es indispensable trabajar de manera articulada entre el sector público y privado para alcanzar resultados concretos que se traduzcan en desarrollo para el país y bienestar para los hondureños.

“El hierro hay que golpearlo caliente. Estamos a dos semanas de que se instaló el Congreso Nacional y agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para discutir temas de interés para todo el Valle de Sula ”, añadió.

Qubain subrayó que la intención es trabajar de manera conjunta para lograr una zona de desarrollo, inversiones y bienestar que beneficie a toda la población, sin distinción entre comunidades y sector empresarial.

“Estamos día a día enfrentando problemas que ya conocemos, como la represa de El Tablón, que son sumamente importantes, las carreteras de alivio en San Pedro Sula, la ampliación de Puerto Cortés y muchos otros temas que afectan al Valle de Sula. Todo esto se lo vamos a presentar a los diputados y vamos a caminar junto a ellos apoyando estas iniciativas”, expresó.

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), destacó la importancia del diálogo directo con los legisladores para impulsar proyectos largamente postergados.

El encuentro fue calificado como clave por los organizadores, al tratarse del primer acercamiento formal entre empresarios y los 20 diputados de Cortés , apenas dos semanas después de la instalación del nuevo Congreso Nacional . Durante la reunión se plantearon problemáticas históricas y necesidades urgentes que enfrenta el Valle de Sula, considerado el motor económico del país.

“Queremos un Honduras donde las inversiones sean bienvenidas, donde se pueda invertir, generar riqueza y empleo. Eso es lo que necesita el hondureño, poder llevar comida a su mesa, educar a sus hijos y mejorar su calidad de vida, sin tener que emigrar de forma irregular”, afirmó.

El sector empresarial y diputados coinciden en la importancia de que el departamento de Cortés cuente con mayor prioridad dentro de la agenda legislativa, dada su relevancia como motor económico del país.

La diputada Daysi Andonie aseguró que existe un compromiso de trabajar de manera conjunta con el sector empresarial, reconociendo las dificultades que enfrenta la pequeña empresa.

En tanto, el diputado Carlos Umaña señaló que esperan avanzar con una agenda común que permita generar soluciones concretas. En general, los diputados del departamento de Cortés manifestaron apertura y voluntad para trabajar en favor del desarrollo del Valle de Sula y del país.

Por su parte, el diputado Rolando Contreras destacó el ambiente de trabajo y armonía que, según dijo, prevalece actualmente en el Congreso Nacional. “Hoy tenemos un Congreso unido, granítico, donde todos han tenido la oportunidad de hacer propuestas. Se aprobó la emergencia de salud porque ya no se puede seguir con la misma modalidad en la que nunca hay medicinas”, explicó.

Contreras aclaró que dicha emergencia no implica privatización del sistema de salud y aseguró que el proceso fue consensuado con los diferentes sectores, incluyendo el Colegio Médico. Además, anunció que esta semana presentará un proyecto relacionado con un hospital del trauma para San Pedro Sula, una demanda histórica de la ciudad.

En tanto, el empresario de la zona norte, Menotti Maradiaga, resaltó la importancia del acercamiento entre Honduras y Estados Unidos, señalando que genera buenas expectativas para la inversión, el empleo y la situación migratoria.

“Honduras necesita un acercamiento con su principal socio comercial. Esto es importante por nuestros inmigrantes, por el TPS, por las remesas y por la generación de empleo. Más de un millón y medio de hondureños en Estados Unidos sostienen nuestra economía con más de 12 mil millones de dólares en remesas”, indicó.

Maradiaga agregó que, aunque el actual gobierno apenas inicia su gestión, ya se están enviando señales positivas, como el recorte de gastos y el compromiso con la inversión y el empleo. “No es una varita mágica, esto lleva tiempo, pero debemos tener fe y esperar resultados en los próximos meses”, concluyó.

Las partes coincidieron en que este tipo de encuentros son fundamentales para construir consensos y acelerar proyectos que permitan potenciar el desarrollo del Valle de Sula y mejorar las condiciones de vida de la población hondureña.

Además, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de agilizar procesos legislativos que permitan destrabar proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la zona norte del país. Los empresarios señalaron que la falta de avances en obras estratégicas ha limitado la competitividad del Valle de Sula frente a otros polos de desarrollo de la región centroamericana.

Otro de los temas abordados fue la urgencia de mejorar la seguridad jurídica y las condiciones para la inversión nacional y extranjera, aspectos que el sector privado considera claves para recuperar la confianza de los inversionistas.



En ese sentido, los diputados se comprometieron a analizar propuestas orientadas a fortalecer el marco legal y promover políticas públicas que incentiven la generación de empleo.

Asimismo, se destacó la importancia de impulsar proyectos de energía y manejo del recurso hídrico, especialmente ante la vulnerabilidad del Valle de Sula frente a inundaciones y fenómenos climáticos. Los empresarios reiteraron que la construcción de represas y obras de control no solo contribuiría a prevenir desastres, sino que también permitiría garantizar agua y energía para el desarrollo industrial y agrícola de la región.

