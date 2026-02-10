Juan Flores advierte riesgo tras cancelación del TPS en EEUU

Florida, Estados Unidos.

El Gobierno de Honduras expresó su pesar ante la decisión de una corte de Estados Unidos que deja sin efecto de manera inmediata el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que protegía a miles de hondureños residentes en ese país. No obstante, las autoridades hondureñas señalaron que el proceso legal aún no concluye y podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense. La resolución judicial, emitida por una corte en San Francisco, también afecta a ciudadanos de Nicaragua y Nepal, al permitir que continúe el litigio sin que el TPS permanezca vigente durante el proceso.

Sobre el fallo, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, calificó la decisión como una "triste noticia" para las comunidades migrantes beneficiadas. "Nos quedamos sin TPS. Triste noticia, el gobierno del presidente Donald Trump acaba de ganar la apelación del TPS, esto quiere decir que continuará el litigio sin protección temporal y están expuestos a deportación, a perder sus empleos, a ser retornados a Honduras, a ser detenidos", expresó. El activista advirtió que miles de hondureños quedan ahora en una situación de alta vulnerabilidad, al perder la protección migratoria mientras se resuelve el proceso judicial. Según señaló, la medida "rompe el corazón" de quienes mantenían la esperanza de conservar el estatus que les permitía trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. Cabe recordar que el 31 de diciembre de 2025 una jueza federal había ordenado suspender la cancelación del TPS mientras avanzaba el litigio. Sin embargo, con la decisión más reciente, el proceso judicial continuará sin que el beneficio esté vigente para los amparados. Ante este escenario, Flores hizo un llamado directo al presidente de Honduras, Nasry Asfura, para que impulse nuevamente una solicitud formal del TPS. "Le sigo diciendo al presidente Nasry Asfura, no hay TPS presidente, no sé quién le dijo a usted que había TPS, hay que solicitar nuevamente TPS", afirmó.