Buscan L30 millones para pavimento y parque lineal en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La construcción de un parque lineal denominado “Sendero Merendón” y pavimentación de la 27 avenida entre la 1 y 5 calles forman parte de la agenda a discutir en la próxima sesión corporativa.

Ahí se pedirá la aprobación para incluir ese proyecto en el Plan Operativo Anual (POA) 2026 porque no figura en el Plan de Inversión en Infraestructura y se conocerá si es una prioridad en la ciudad o hay otros proyectos más importantes para realizar en este momento.

La 27 avenida inicia en la calle que conduce a Bella Vista, a inmediaciones del puente, hasta llegar al parque infantil Presentación Centeno.

Mide un poco más de un kilómetro y una parte sirve de parqueo a los caminantes que van al famoso Paseo de la Coca Cola. En esa vía hay una estación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, Cepudo, una escuela, bodega y predios baldíos.

El monto estimado para la ejecución, según la Gerencia de Infraestructura, es de L30 millones y piden que sea incluido en el POA 2026.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La Gerencia de Finanzas debe identificar los renglones de donde saldrán los fondos para construir ese proyecto, pues no quedaron presupuestados.

LA PRENSA tuvo acceso a la justificación del proyecto que costará L 30 millones, y según el antecedente, se desglosa que la ciudad cuenta con varias quebradas y canales que recorren toda su superficie, estos cuerpos de agua cuentan con un área no edificada, denominada franja de seguridad.