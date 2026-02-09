Buscan L30 millones para pavimento y parque lineal en SPS

La construcción de un parque lineal denominado “Sendero Merendón” y pavimentación de la 27 avenida entre la 1 y 5 calles forman parte de la agenda a discutir en la próxima sesión corporativa.
Ahí se pedirá la aprobación para incluir ese proyecto en el Plan Operativo Anual (POA) 2026 porque no figura en el Plan de Inversión en Infraestructura y se conocerá si es una prioridad en la ciudad o hay otros proyectos más importantes para realizar en este momento.
La 27 avenida inicia en la calle que conduce a Bella Vista, a inmediaciones del puente, hasta llegar al parque infantil Presentación Centeno.
Mide un poco más de un kilómetro y una parte sirve de parqueo a los caminantes que van al famoso Paseo de la Coca Cola. En esa vía hay una estación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, Cepudo, una escuela, bodega y predios baldíos.
El monto estimado para la ejecución, según la Gerencia de Infraestructura, es de L30 millones y piden que sea incluido en el POA 2026.
La Gerencia de Finanzas debe identificar los renglones de donde saldrán los fondos para construir ese proyecto, pues no quedaron presupuestados.
LA PRENSA tuvo acceso a la justificación del proyecto que costará L 30 millones, y según el antecedente, se desglosa que la ciudad cuenta con varias quebradas y canales que recorren toda su superficie, estos cuerpos de agua cuentan con un área no edificada, denominada franja de seguridad.
Justificación del millonario proyecto
Según la Gerencia de infraestructura, en la justificación del proyecto explica que estas franjas de protección, actualmente están siendo invadidas por personas que construyen sus viviendas y negocios en ellas, contaminando los ríos de la ciudad y poniendo en riegos sus vidas.
Al recorrer el lugar lo que se observa es basura. El director de infraestructura, Fredy Tábora, quien firma el informe, expone que la 27 avenida es una vía que colinda con la franja de seguridad del río Piedras.
Explica que esa área actualmente es utilizada como estacionamiento para los caminantes que recorren el sendero hacia El Merendón y el rótulo de Coca Cola, y como basurero clandestino.
De igual forma, dicha calle es de terracería y su uso contante provoca la emisión de polvo y que constantemente se le esté dando mantenimiento.
Por ello, el proyecto plantea la recuperación integral de la franja de seguridad mediante la construcción de un parque lineal, el cual incluirá: senderos peatonales y de caminata, áreas de recreación y descanso, espacios para ejercicio y actividades al aire libre, servicios sanitarios, arborización y paisajismo, áreas organizadas de estacionamiento y calle pavimentada.
El objetivo del millonario proyecto es transformar un espacio actualmente degradado en un corredor ecológico y recreativo ordenado, promoviendo el uso responsable del área y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, según los encargados de infraestructura.
La ejecución del proyecto constituye una intervención estratégica que permite recuperar espacios públicos degradados, proteger zonas ambientales sensibles y mejorar la infraestructura vial, generando un corredor ecológico y recreativo que beneficiará a residentes y visitantes de la ciudad.
Para muchos sampedranos y expertos en ingeniería es importante que la Corporación Municipal destine fondos a proyectos que en realidad beneficien a la ciudad para descongestionar los bulevares y construir soluciones viales.
"Nosotros confiamos en que el alcalde Contreras, que conoce la ciudad, asigne esos fondos a un proyecto que de verdad favorezca a miles y no a pocos", dijo Carlos Méndez, quien cruza el bulevar del Sur todos los días.