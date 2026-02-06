¿Qué es el impuesto personal o vecinal, y por qué es importante pagarlo?

San Pedro Sula, Honduras

Todos los ciudadanos que tenemos un empleo en San Pedro Sula tenemos que pagar un tributo al municipio donde laboramos.

El impuesto personal o vecinal, es un gravamen que pagan las personas naturales sobre los ingresos totales, sin deducciones, percibidos anualmente dentro del Municipio de San Pedro Sula, tengan o no residencia en el mismo.

La municipalidad considera ingreso, todo rendimiento, renta, utilidad, ganancia, dividendo, intereses, producto o provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especie.

Exceptuando reembolsos, prestaciones y vacaciones percibidos durante el año anterior o fracción. Al estar al día con este pago usted recibe la solvencia, un documento que sirve para realizar trámites en el municipio. Esto en caso de ser una persona natural.

En caso de ser un agente retenedor ya sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tengan cinco o más empleados permanentes, temporales o contratos por hora están obligados a realizar la retención y presentar vía electrónica en el sistema de gestión municipal (SIGEM) del 01 de enero al 31 de marzo.

Se realiza en el formato que suministra la Municipalidad de San Pedro Sula a través de su sitio web www.sanpedrosula.hn, una nómina de sus empleados, acompañada de las declaraciones juradas y del valor retenido por concepto de impuesto personal a cada uno de ellos,