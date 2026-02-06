¿Qué es el impuesto personal o vecinal, y por qué es importante pagarlo?

Todos los ciudadanos que tenemos un empleo en San Pedro Sula tenemos que pagar un tributo al municipio donde laboramos.
El impuesto personal o vecinal, es un gravamen que pagan las personas naturales sobre los ingresos totales, sin deducciones, percibidos anualmente dentro del Municipio de San Pedro Sula, tengan o no residencia en el mismo.
La municipalidad considera ingreso, todo rendimiento, renta, utilidad, ganancia, dividendo, intereses, producto o provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especie.
Exceptuando reembolsos, prestaciones y vacaciones percibidos durante el año anterior o fracción. Al estar al día con este pago usted recibe la solvencia, un documento que sirve para realizar trámites en el municipio. Esto en caso de ser una persona natural.
En caso de ser un agente retenedor ya sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tengan cinco o más empleados permanentes, temporales o contratos por hora están obligados a realizar la retención y presentar vía electrónica en el sistema de gestión municipal (SIGEM) del 01 de enero al 31 de marzo.
Se realiza en el formato que suministra la Municipalidad de San Pedro Sula a través de su sitio web www.sanpedrosula.hn, una nómina de sus empleados, acompañada de las declaraciones juradas y del valor retenido por concepto de impuesto personal a cada uno de ellos,
Gestión en línea
Cindy Mejía, coordinadora de Impuesto Personal, recuerda a los contribuyentes que pueden efectuar esta gestión en línea, para que no incurran en multas y recargos.
“El 31 de marzo vence el plazo de la presentación de planilla para todos los agentes retenedores que tienen cinco o más empleados”, explicó Mejía.
La funcionaria destacó que todo agente retenedor puede hacer desde la comodidad de su oficina la declaración del impuesto personal a través de la página https://licencias.sanpedrosula.hn, registrando los datos de su empresa.
Los contribuyentes deben realizar la descarga de planilla, llenar el formato correspondiente con los datos de sus colaboradores y la empresa, llevar a cabo la presentación en línea, luego esperar la aprobación de su gestión, de no encontrarse ningún error y su información está completa, se les genera su recibo.
Una vez aprobada la gestión, el agente retenedor debe realizar el pago de recibo generado y descargarlo, imprimirlo, firmarlo, sellar la declaración jurada y subir la gestión en línea con los requisitos solicitados en la gestión ingresada del año actual.
Al ingresar a https://licencias.sanpedrosula.hn pueden hacer el pago correspondiente de la planilla. Después de pagar los recibos, serán notificados vía correo electrónico.
Importancia de la Solvencia
Tras finalizar el procedimiento se otorga la solvencia municipal para personas naturales y agentes retenedores puede ser entregada de manera física o digital.
Los patronos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y que tengan 5 o más empleados permanentes o por temporada están obligados a realizar la retención y presentar la declaración vía electrónica en el Sistema de Gestión Municipal (SIGEM).
La vicealcaldesa, Maritza Soto, explica que los impuestos que pagan los contribuyentes se ven reflejados en las obras que ejecuta la administración por ello es importante ponerse al día con los tributos y aprovechar la facilidad de hacerlo desde la comodidad de su hogar.
Los encargados de regulación de ingresos en la alcaldía recomendaron a los agentes retenedores y personas naturales registrar su correo electrónico y números de teléfono de la empresa o personales cuando declaren el Impuesto Personal Municipal.
Además, toda la información proporcionada en la plataforma SIGEM debe ser verdadera, confiable y verificable.
Si usted necesita más información puede llamar al teléfono 2512-4100 extensiones 1072,1074, 1113 y 1081. WhatsApp 9581-8203 y 9579-7488 y correosinfo.md@sanpedrosula.hn y ipm.md@sanpedrosula.hn
La solvencia es el documento que acredita a las personas naturales o jurídicas estar solvente con todas sus obligaciones tributarias y además con todos los requisitos solicitados o requeridos en los diferentes permisos o licencias que emita la Municipalidad sampedrana.
El Plan de arbitrios establece que por cada emisión de las tarjetas de Solvencia Municipal los contribuyentes naturales pagarán L 100.00 y los jurídicos cancelarán la cantidad doscientos lempiras (L 200.00). La persona natural que declare su impuesto personal a través del Agente Retenedor, pagará cincuenta lempiras (L 50.00) por la emisión.