Con recaudación de L3,250 millones cierra la alcaldía de SPS

San Pedro Sula, Honduras

La municipalidad de San Pedro Sula proyecta cerrar el 2025 con una recaudación de 3,250 millones de lempiras, siendo el impuesto de industria y comercio el que más fondos deja a la capital industrial.

Los sampedranos tienen hasta mañana 31 de diciembre para pagar los impuestos de Bienes Inmuebles y Servicios Públicos, así como el impuesto Personal Municipal, Permisos de Construcción, Contribución por Mejoras y Publicidad y Mobiliario Urbano.

Cada lempira que pagan los sampedranos por concepto de impuestos se convierten en obras y servicios de beneficio para la comunidad, es por ello que los contribuyentes pueden ponerse al día con el pago de sus tributos antes de concluir el año, explicó el alcalde Roberto Contreras.

Con los impuestos que pagan los sampedranos, se han venido desarrollando varios proyectos en distintos sectores de la ciudad, reforzando la educación técnica, el área de salud y ayudando a los más necesitados, indicó Contreras.