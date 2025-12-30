Con recaudación de L3,250 millones cierra la alcaldía de SPS

La municipalidad de San Pedro Sula proyecta cerrar el 2025 con una recaudación de 3,250 millones de lempiras, siendo el impuesto de industria y comercio el que más fondos deja a la capital industrial.
Los sampedranos tienen hasta mañana 31 de diciembre para pagar los impuestos de Bienes Inmuebles y Servicios Públicos, así como el impuesto Personal Municipal, Permisos de Construcción, Contribución por Mejoras y Publicidad y Mobiliario Urbano.
Cada lempira que pagan los sampedranos por concepto de impuestos se convierten en obras y servicios de beneficio para la comunidad, es por ello que los contribuyentes pueden ponerse al día con el pago de sus tributos antes de concluir el año, explicó el alcalde Roberto Contreras.
Con los impuestos que pagan los sampedranos, se han venido desarrollando varios proyectos en distintos sectores de la ciudad, reforzando la educación técnica, el área de salud y ayudando a los más necesitados, indicó Contreras.
Contreras explica que se están ejecutando obras de manera responsable, con recursos 100 por ciento municipales, sin sacar préstamos a la banca privada y es importante que los sampedranos sepan que
Industria y comercio el que mas genera
Por su parte el gerente de finanzas, Germán Rosa explicó que su los sampedranos necesitan orientación, asesoría y consultas necesarias pueden realizarse mediante el personal asignado en las ventanillas municipales, localizadas en el área del sótano del Mall Galerías del Valle, en un horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm o llamando al teléfono 2512-4100.
Rosa explicó que los recibos de los tributos municipales se pueden solicitar de manera fácil y rápida a través de las ventanillas municipales en el centro comercial Galerías del Valle, por WhatsApp en los números telefónicos; 9587-6562, 9580-2133, 9580-1611, 9366-7300, 9580-4538, 9579-7488, 9581-8203, 3341-1350 y 3324-9504,9581-3494. También ingresando a www.sanpedrosula.hn/recibos/.
También los recibos de tributos con mora se pueden solicitar mediante WhatsApp a los números: 9581-2549, 9581-3494, 9582-3243, 9584-1913,9583-3529, 9583-6776, 9581-6180 y 9581-0348.
Rosa dice que los vecinos de San Pedro Sula, también pueden utilizar los servicios que ofrecen las instituciones bancarias en línea con la Municipalidad, a fin de saldar sus tributos municipales antes de que termine el año.
Esta acción es factible a través de las tarjetas de crédito, las cuales ofrecen los bancos dentro de sus productos financieros. El pago de los tributos municipales puede hacerse en los bancos Ficensa, Atlántida, BAC Credomatic, Ficohsa, Banhcafé, Banrural, Promerica, Banco de Occidente, Lafise y Banco del País.
Los encargados explicaron que los recibos de las gestiones en línea llegan de forma automática al correo personal que registra el contribuyente. Los encargados explicaron que el impuesto de industria y comercio es el que más genera.