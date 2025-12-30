Hospitales y oficinas públicas suspenden atención por Año Nuevo

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de las celebraciones de fin de año, los principales establecimientos de salud y varias instituciones, tanto públicas como privadas informaron que modificarán los horarios de atención para que sus colaboradores puedan disfrutar junto a sus familias. El hospital Mario Catarino Rivas, principal centro asistencial público de la zona norte del país, informó que este lunes 30 de diciembre laborarán con normalidad, previo al inicio de los asuetos otorgados a su personal. De acuerdo con la información, el personal del centro hospitalario gozará de asueto a cuenta de vacaciones los días martes 31 de diciembre y viernes 2 de enero de 2026, a lo que se suma el feriado del 1 de enero. Durante estos días, el hospital suspenderá la atención en el área de consulta externa, manteniendo únicamente habilitadas las áreas críticas y el servicio de emergencias para atender casos de mayor complejidad.

Las autoridades del Catarino Rivas indicaron que el retorno a la atención habitual se realizará el lunes 5 de enero, cuando se restablecerán todos los servicios para la población hondureña. Por su parte, el hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) también anunció ajustes en su operación, amparados en la cláusula 46 del contrato colectivo vigente, que establece asueto para todo el personal el 31 de diciembre. Además, la Secretaría de Gobernación autorizó asueto a cuenta de vacaciones para el viernes 2 de enero, por lo que del miércoles 31 de diciembre al viernes 2 de enero de 2026 permanecerán cerradas las consultas externas y todas las clínicas periféricas. No obstante, las autoridades centrales aclararon que los servicios de emergencia, la unidad de hemodiálisis y el área de oncología continuarán brindando atención a nivel nacional durante estos días. En tanto, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula informó que los centros de salud del municipio permanecerán cerrados del 31 de diciembre al 2 de enero, retomando labores el lunes 5 de enero.