Estos son los proyectos que la alcaldía construirá en el 2026

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula tendrá el próximo año una red vial en óptimas condiciones, según el plan de inversión en infraestructura aprobado por la Corporación Municipal y que fue conocido en una de las últimas sesiones de la actual administración.

Son, L220 millones que la municipalidad de San Pedro Sula invertirá en el mantenimiento preventivo de vías no pavimentadas, mejoramiento de calles de asfalto y las de concreto en toda la ciudad.

En el plan de inversión figuran entre los proyectos macro: la construcción del puente El Barón, túnel del Río Blanco en el bulevar Armenta y mejoramiento de cementerios, además de remodelaciones y ampliaciones en los centros técnicos municipales.

La actual Corporación Municipal, presidida por el alcalde Roberto Contreras, realizó la sesión donde se aprobó un presupuesto de L4,630,132,976.74 para el 2026 y un plan de inversión de infraestructura con una inversión valorada en, L993,465,086.13.

De acuerdo al plan de inversión en infraestructura de salud, se invertirán 53 millones de lempiras distribuidos de la siguiente manera: L6 millones en mejoramientos en clínicas municipales en distintos puntos de la ciudad.

Para la construcción de la clínica odontológica en el barrio Medina se aprobaron 4 millones de lempiras con el fin de acercar la salud a la ciudadanía.

Además, en la remodelación del macro distrito de la Seis de Mayo gastarán L3 millones, pero no aparece la construcción del macrodistrito en Chamelecón.

En el plan de inversión también figura la reubicación de la clínica municipal de la colonia 15 de septiembre en Chamelecón donde gastarán L3,000,000 millones. No se especifica a donde será reubicada la clínica.