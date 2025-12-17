Estos son los proyectos que la alcaldía construirá en el 2026

San Pedro Sula tendrá el próximo año una red vial en óptimas condiciones, según el plan de inversión en infraestructura aprobado por la Corporación Municipal y que fue conocido en una de las últimas sesiones de la actual administración.
Son, L220 millones que la municipalidad de San Pedro Sula invertirá en el mantenimiento preventivo de vías no pavimentadas, mejoramiento de calles de asfalto y las de concreto en toda la ciudad.
En el plan de inversión figuran entre los proyectos macro: la construcción del puente El Barón, túnel del Río Blanco en el bulevar Armenta y mejoramiento de cementerios, además de remodelaciones y ampliaciones en los centros técnicos municipales.
La actual Corporación Municipal, presidida por el alcalde Roberto Contreras, realizó la sesión donde se aprobó un presupuesto de L4,630,132,976.74 para el 2026 y un plan de inversión de infraestructura con una inversión valorada en, L993,465,086.13.
De acuerdo al plan de inversión en infraestructura de salud, se invertirán 53 millones de lempiras distribuidos de la siguiente manera: L6 millones en mejoramientos en clínicas municipales en distintos puntos de la ciudad.
Para la construcción de la clínica odontológica en el barrio Medina se aprobaron 4 millones de lempiras con el fin de acercar la salud a la ciudadanía.
Además, en la remodelación del macro distrito de la Seis de Mayo gastarán L3 millones, pero no aparece la construcción del macrodistrito en Chamelecón.
En el plan de inversión también figura la reubicación de la clínica municipal de la colonia 15 de septiembre en Chamelecón donde gastarán L3,000,000 millones. No se especifica a donde será reubicada la clínica.
Una de las inversiones más fuertes en infraestructura en el área de salud es para Jucutuma donde se construirá una clínica municipal a un costo de, L13 millones.
También mejorarán el macrodistrito Las Palmas, con, L15 millones aprobados y el macrodistrito de Cofradía, último en construirse, con 9 millones de lempiras.
Inversión en Educación
Mientras que, en el área de Educación, según el plan de inversión en infraestructura, se invertirán 139.5 millones de lempiras distribuidos de la siguiente manera: L40 millones para construcciones, adiciones y mejoras de escuelas; 6 millones de lempiras destinados al programa de huertos escolares; L70 millones para mejoras en el instituto Técnico Sampedrano-Americano.
De acuerdo a la descripción del presupuesto, en el Centro Técnico Chamelecón se invertirán, L14 millones, 500 mil y en el Técnico Honduras-Corea, L9,000,000 para un total de, L139.5 millones.
Otro de los componentes aprobados y contemplados es infraestructura en materia de seguridad, por ello en construcción, adiciones, mejoras en parques y lugares de recreación, donde asignaron, L12 millones. En el plan aparece un renglón para mejorar el parque infantil Presentación Centeno L8,500,000.
Para fortalecimiento cultural y de convivencia social asignaron L4,415,039.
Mientras que en el sector de productividad está contemplada las construcciones, adiciones y mejoras en tres mercados Guamilito, Cofradía y Medina. La inversión en los tres mercados de 8,950,000 de lempiras.
El que mayor inversión tendrá es en el mercado Medina con L3,750,000, Guamilito con L2,500,000 y Cofradía L2,700,000 donde se realizarán mejoras y adiciones.
Mientras que en el sector de saneamiento se destinaron L40,000,000 para mejorar los cauces en ríos; en mejoramientos de quiebra patas L25,000,000; trabajos en canales de drenajes y pluvial en Cofradía y colonia Suvanh unos L30 millones y en construcciones de tapaderas, pozos, tragantes y rejillas del servicio de drenaje pluvial L24,000,000.
Calles pavimentadas y mantenimiento
En el plan de inversión de infraestructura también se contempla el componente del sector denominado red vial: para proyectos menores como losa de protección y disipadores entre otros son L80,000,000.00; la construcción del puente El barón en la salida vieja a La Lima a un costo de L35,000,000; construcción del túnel en el sector del Río Blanco L25,000,000 y el puente sobre Río Armenta en L 25,000,000.
Existe un renglón denominado fortalecimiento al desarrollo administrativo y económico L2,207,519; obras de infraestructura vial L4,415,039.04; también infraestructura gastos de administración propia L14 millones 716 mil 796.
En este plan, la Corporación Municipal asignó una partida de L45 millones para mantenimiento de vías no pavimentadas y mantenimiento por seguimiento de temporada de vías no pavimentadas L30 millones.
Destinan L30 millones en consultorías y en edificación de bienes municipales se invertirán 140 millones de lempiras, siendo una de las mayores partidas la destinada al mejoramiento del complejo deportivo metropolitano L25,000,000 y L30 millones para mejoras de edificios.
El regidor José Antonio Rivera explicó que todo el plan fue recibido, discutido por la Corporación Municipal, pues la mayoría de proyectos benefician a los sampedranos y a distintos sectores.